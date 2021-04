Ramazan'da tok tutan susatmayan yiyecekler! Mutlaka öncelik verin

1-Kabak Yüzde 93'ü su içerir. Bunun dışında içerdiği lif oranıyla da bağırsakları çalıştıran iyi bir sebze alternatifidir. Kabak, hücrelerimizi DNA hasarına karşı koruyan lutein ve zeaksantin antioksidanlarını da içerir. Bunun dışında C vitamini içeriği ile 1 porsiyonunda (150 gram) günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 35'i kadarını karşılayarak bağışıklık sistemimize de destek olur. Kabağı tüketirken kıymalı, zeytinyağlı yemeğini yaparsak protein oranını da zenginleştirerek besin değerini artırmış oluruz. 2-Salatalık Salatalık yüzde 96,7 oranında neredeyse tamamı su olan ve şu an mevsimi olduğu için kolaylıkla bulabileceğimiz bir sebzedir. Su içeriği dışında potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, K vitamini açısından da zengindir. İçerdiği cucurbıtacıns maddesi de anti-diyabetik etki gösterir. Salatalığı sahurda ya da iftarda hem sade hem de salata içinde ya da yoğurtla beraber cacık yaparak tüketebilirsiniz.