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Aktüel
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Ramazan'da tok tutan susatmayan yiyecekler! Mutlaka öncelik verin

2021-04-04 11:20:23
Ramazan'da tok tutan susatmayan yiyecekler! Mutlaka öncelik verin

Ramazan'da oruç tutanları en çok susuzluk zorluyor. Oysa Ramazan'da beslenmemize ekleyeceğimiz bazı besinlerle susuzluk hissi yaşamanızı önlemeniz mümkün! İşte su ihtiyacımızı karşılamamıza destek olan besinler...

#1
Foto - 1-Kabak Yüzde 93'ü su içerir. Bunun dışında içerdiği lif oranıyla da bağırsakları çalıştıran iyi bir sebze alternatifidir. Kabak, hücrelerimizi DNA hasarına karşı koruyan lutein ve zeaksantin antioksidanlarını da içerir. Bunun dışında C vitamini içeriği ile 1 porsiyonunda (150 gram) günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 35'i kadarını karşılayarak bağışıklık sistemimize de destek olur. Kabağı tüketirken kıymalı, zeytinyağlı yemeğini yaparsak protein oranını da zenginleştirerek besin değerini artırmış oluruz. 2-Salatalık Salatalık yüzde 96,7 oranında neredeyse tamamı su olan ve şu an mevsimi olduğu için kolaylıkla bulabileceğimiz bir sebzedir. Su içeriği dışında potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, K vitamini açısından da zengindir. İçerdiği cucurbıtacıns maddesi de anti-diyabetik etki gösterir. Salatalığı sahurda ya da iftarda hem sade hem de salata içinde ya da yoğurtla beraber cacık yaparak tüketebilirsiniz.

1-Kabak Yüzde 93'ü su içerir. Bunun dışında içerdiği lif oranıyla da bağırsakları çalıştıran iyi bir sebze alternatifidir. Kabak, hücrelerimizi DNA hasarına karşı koruyan lutein ve zeaksantin antioksidanlarını da içerir. Bunun dışında C vitamini içeriği ile 1 porsiyonunda (150 gram) günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 35'i kadarını karşılayarak bağışıklık sistemimize de destek olur. Kabağı tüketirken kıymalı, zeytinyağlı yemeğini yaparsak protein oranını da zenginleştirerek besin değerini artırmış oluruz. 2-Salatalık Salatalık yüzde 96,7 oranında neredeyse tamamı su olan ve şu an mevsimi olduğu için kolaylıkla bulabileceğimiz bir sebzedir. Su içeriği dışında potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum, K vitamini açısından da zengindir. İçerdiği cucurbıtacıns maddesi de anti-diyabetik etki gösterir. Salatalığı sahurda ya da iftarda hem sade hem de salata içinde ya da yoğurtla beraber cacık yaparak tüketebilirsiniz.

#2
Foto - 3-Marul Marul çeşitleri de ortalama yüzde 96 su içeriğine sahiptir. Havaların ısındığı şu dönemde sıcak yemek istemediğimiz zamanlarda içeriği diğer renkli sebzelerle zenginleştirerek zeytinyağlı-limonlu, vitamin, mineral ve liften zengin doyurucu, kalorisi de düşük salata, su ihtiyacımızı karşılamada çok güzel destek olur. Marul ayrıca vitaminlerden A, C, K, folat ve minerallerden de potasyum ve çinko açısından zengindir. 4-Kereviz Yüzde 95'i su içeriğine sahip olan kereviz ayrıca diğer sebzeler gibi A, K ve folat vitaminleri ve potasyum açısından zengindir. Kereviz zamanının geçmek üzere olduğunu belirtmekle beraber son mahsullerden zeytinyağlı yemeğini pırasayla birleştirerek iftarda tüketebilir ya da saplarını zeytinyağı ile bulayıp fırına atarak atıştırmalık olarak süzme yoğurtla iftardan sonra yiyebilirsiniz.

3-Marul Marul çeşitleri de ortalama yüzde 96 su içeriğine sahiptir. Havaların ısındığı şu dönemde sıcak yemek istemediğimiz zamanlarda içeriği diğer renkli sebzelerle zenginleştirerek zeytinyağlı-limonlu, vitamin, mineral ve liften zengin doyurucu, kalorisi de düşük salata, su ihtiyacımızı karşılamada çok güzel destek olur. Marul ayrıca vitaminlerden A, C, K, folat ve minerallerden de potasyum ve çinko açısından zengindir. 4-Kereviz Yüzde 95'i su içeriğine sahip olan kereviz ayrıca diğer sebzeler gibi A, K ve folat vitaminleri ve potasyum açısından zengindir. Kereviz zamanının geçmek üzere olduğunu belirtmekle beraber son mahsullerden zeytinyağlı yemeğini pırasayla birleştirerek iftarda tüketebilir ya da saplarını zeytinyağı ile bulayıp fırına atarak atıştırmalık olarak süzme yoğurtla iftardan sonra yiyebilirsiniz.

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