Ramazan'da tok tutan susatmayan yiyecekler! Mutlaka öncelik verin

3-Marul Marul çeşitleri de ortalama yüzde 96 su içeriğine sahiptir. Havaların ısındığı şu dönemde sıcak yemek istemediğimiz zamanlarda içeriği diğer renkli sebzelerle zenginleştirerek zeytinyağlı-limonlu, vitamin, mineral ve liften zengin doyurucu, kalorisi de düşük salata, su ihtiyacımızı karşılamada çok güzel destek olur. Marul ayrıca vitaminlerden A, C, K, folat ve minerallerden de potasyum ve çinko açısından zengindir. 4-Kereviz Yüzde 95'i su içeriğine sahip olan kereviz ayrıca diğer sebzeler gibi A, K ve folat vitaminleri ve potasyum açısından zengindir. Kereviz zamanının geçmek üzere olduğunu belirtmekle beraber son mahsullerden zeytinyağlı yemeğini pırasayla birleştirerek iftarda tüketebilir ya da saplarını zeytinyağı ile bulayıp fırına atarak atıştırmalık olarak süzme yoğurtla iftardan sonra yiyebilirsiniz.