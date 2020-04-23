2020-04-23 15:23:45 Ramazan'da bunları sakın yapmayın!
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müge Arslan, bu dönemde hem sağlıkla oruç tutmak hem de bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmek için basit beslenme tüyoları verdi. Arslan, "3 öğün olan günlük beslenme 2 öğüne düşerken, özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek tüketimi artıyor. Halbuki günlük alınması gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları Ramazan ayında da değişmiyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da amaç; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak olmalı" dedi.Bu yıl Ramazan ayının Covid-19 pandemisine denk gelmesi vatandaşları tedirgin etti. Dr. Öğretim Üyesi Müge Arslan, hem oruç tutmak hem de bağışıklık sistemini koruyup Covid-19'a açık hedef olmamak isteyenlere basit tüyolar verdi.