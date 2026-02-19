Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Avrupa’da unutulmaz bir gece yaşandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek sadece bir galibiyet almadı, aynı zamanda Avrupa futboluna güçlü bir mesaj verdi. Bu sonuçla turun kapısını ardına kadar aralayan sarı kırmızılılar için beklenti bir anda yükseldi.