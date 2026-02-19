  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Rams Park'a İtalyan devini gömen Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından Serhat Ulueren’den çarpıcı bir iddia geldi. Deneyimli yorumcu, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde finale kalacağını söyledi. “Net söylüyorum” diyerek iddiasını güçlendirdi.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Avrupa’da unutulmaz bir gece yaşandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek sadece bir galibiyet almadı, aynı zamanda Avrupa futboluna güçlü bir mesaj verdi. Bu sonuçla turun kapısını ardına kadar aralayan sarı kırmızılılar için beklenti bir anda yükseldi.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Ulueren, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuğuna dair oldukça iddialı konuştu. Sarı kırmızılıların finale kadar gidebileceğini savunan Ulueren, bunun sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Ulueren, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna dair oldukça iddialı konuştu. Sarı kırmızılıların finale kadar gidebileceğini savunan Ulueren, bunun sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Galatasaray’ın finale kalabileceğini net bir ifadeyle dile getiren deneyimli yorumcu, Avrupa’daki devlerin eski gücünde olmadığını söyledi. PSG’nin geçen sezonki seviyesinde olmadığını, Manchester City ve Liverpool’un tabloda bulunmadığını vurguladı.

Foto - Rakiplerin korkulu rüyası artık! Serhat Ulueren’den Galatasaray için final yorumu

Tottenham’ın teknik direktör değişimi sonrası dağıldığını, Real Madrid’in formsuz bir görüntü verdiğini, Barcelona’nın da zirve performansından uzak olduğunu belirtti.

Laedri

Rövanş maçında elenebilir demedi demeyin.
