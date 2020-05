"Ama AVM'lerin açılması riski yüksek bir yöntem. O yüzden oraya çok dikkat etmeliyiz. Oradan ne cevap geleceğini yakından izlemeliyiz. Testlerle tepsit edemediğimiz ki, New York'ta yapılan bir çalışma bunun tespit edilenin 10 katı olduğunu gösteriyor. İsveç'teki rakam yine on katı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de şu anda 60 bin aktif hasta olduğunu düşünürseniz, bunun on katı kadar da virüsü bulaştıracak insan olduğunu düşünürseniz, çok dikkatli olmalıyız. AVM'ye gittiğimizde kaç kişi ile temas edeceğimiz ve bu kişilerden kaçının virüs taşıdığını bilmiyoruz."