Prof. Dr. Karatay'dan lokum gibi yumuşacık et pişirmenin püf noktaları! Kavurma eti pişirirken ekleyin... Nasıl pişirilir?

Püf noktaları! İyi bir kavurma yapmak için önce kuyruk yağını ekleyince et lokum gibi yumuşacık oluyor. Etleri pişirmeden önce oda sıcaklığında bekletmek ve pişirme sonrasında kısa süre dinlendirmek lezzetini ve suyunu korumasına yardımcı olur. Etlerin lokum gibi yumuşak olması için sinirsiz ve orta yağlı et tercih edilmelidir. Şifalı bitki karabiber, bileşenler sayesinde faydaları ile adından söz ettirir. Ve kavurmaya hafif bir acılık ve aroma katar. Öksürük için: Hem tane karabiber hem de öğütülmüş karabiber kullanılabilir. Pekmezi azıcık ılık suyla açıp içine karabiber ekleyin. Bu karışım boğazı anında yumuşatır ve inatçı öksürüğü yatıştırmaya güçlü bir destek sağlar. Öte yandan uluslararası Biber Birliği'nin verilerine göre, Endonezya karabiber fiyatları ton başına 71 dolar düşerek 6.979 dolara geriledi. Buna karşılık, Malezya karabiber fiyatları ton başına 50 dolar artarak 9.350 dolara yükseldi ve bu da başlıca ihracatçı ülkeler arasında en yüksek fiyat oldu. Bu arada, Brezilya ASTA 570 karabiberinin fiyatı ton başına 6.250 dolar seviyesinde sabit kaldı. Hangi Et Nasıl Pişirilir? Et pişirirken doğru et türünü seçmek ve uygun pişirme yöntemini uygulamak lezzetli sonuçlar elde etmenin temelidir. Kırmızı etler genellikle yüksek ateşte mühürlenerek, sert yapılı etler ise uzun süre düşük ısıda pişirilerek daha yumuşak hale getirilir. Tavuk ve hindi gibi beyaz etlerin iç sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasına dikkat edilmelidir. Etleri pişirmeden önce oda sıcaklığında bekletmek ve pişirme sonrasında kısa süre dinlendirmek lezzetini ve suyunu korumasına yardımcı olur. Etin lezzetini artırmak için pişirme öncesinde doğru şekilde marine edilmesi büyük önem taşır. Her et çeşidi farklı pişirme süreleri gerektirdiğinden, etin yapısına uygun yöntem tercih edilmelidir. Izgara, tava ve fırın gibi farklı pişirme teknikleri etin dokusunu ve aromasını doğrudan etkiler. Pişirme sırasında eti sık sık çevirmemek ve fazla müdahale etmemek daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygun sıcaklıkta ve kontrollü şekilde pişirilen etler, yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle sofralarda fark yaratır.