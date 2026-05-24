Prof. Dr. Karatay'dan lokum gibi yumuşacık et pişirmenin püf noktaları! Kavurma eti pişirirken ekleyin... Nasıl pişirilir?
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Prof. Dr. Karatay'dan lokum gibi yumuşacık et pişirmenin püf noktaları! Kavurma eti pişirirken ekleyin... Nasıl pişirilir?

Ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, lokum gibi yumuşacık bir et kavurmanın sırrını açıkladı. Karatay lokum gibi kurban eti nasıl pişirilirin tüm püf noktalarını sıraladı...

Son zamanlarda sağlıklı beslenme konusunda birçok farklı görüş ortaya atılıyor. Kimileri protein ağırlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, kimileri de karbonhidrat tüketimini azaltmanın faydalarını vurguluyor. Ancak Türkiye’de sağlıklı beslenme konusunda en çok bilinen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan son açıklamalarıyla kuyruk yağı tüketiminin ömrü uzattığına dikkat çekti.

Karatay, yaptığı açıklamada kuyruk yağının insan sağlığına olan faydalarına değindi. Özellikle kalp sağlığı için önemli bir rol oynayan kuyruk yağının, doğru şekilde tüketildiği takdirde ömrü uzattığını belirtti. Karatay’a göre kuyruk yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir kaynak. Bu nedenle tüketildiği takdirde kalp sağlığını koruyarak ömrü uzatıyor.

Ancak Karatay, kuyruk yağı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara da değindi. Özellikle işlenmiş kuyruk yağlarının sağlık açısından zararlı olabileceğini belirten Karatay, bu nedenle doğal ve organik kuyruk yağları tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kuyruk yağı tüketirken aşırıya kaçmamak ve dengeli bir beslenme programı uygulamak da önem taşıyor.

KAVURMA YAPARKEN İŞİNİZE YARAYACAK TARİF! Kavurma Nasıl Pişirilir? Malzemeler: *1 kilogram parça et. *Arzu ettiğiniz miktarda hayvansal yağ. *Tuz, karabiber, kekik. Yapılışı: Geldik kavurma tarifi kısmına… *Etlerin üzerindeki kanların temizlenmesi için sudan geçirin. *Daha sonra etleri ve kuyruk yağını doğrayın. *Düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tencereye alın ve 1-2 su bardağı suyla 35-40 dakika pişirin. *Süre sonunda etleri tencereden alarak bir tavaya aktarın ve kavurun. Burada en önemli püf noktası etin pişerken sertleşmemesi için tuzunu ve baharatlarını ocaktan almaya yakın ilave edin. Kavurma tarifi basit gözükse de çetrefilli bir konu. Her etin huyu husu ve pişme süreleri farklı. Dana eti biraz daha nazlı, kuzu eti daha mülayim, koyun eti ise ihtimam isteyen tabiatta. Püf noktaları iyi bilinirse damak çatlatan seviyeye ulaşması kaçınılmaz… Kavurma dana, koyun yahut kuzu etinden yapılır. Hepsinin pişirme prensibi temelde ortak olsa da ince detaylarda birbirlerinden ayrılırlar. Eğer etiniz kuzu etiyse kuzu kavurma nasıl yapılır sorusunun yanıtı çok işinize yarayacak.

Kuzu kavurma için malzemeler: *1 kilogram kemiksiz kuzu eti. * 1 adet orta boy soğan. *1 parça kuyruk yağı. *Tuz, karabiber, kimyon, kekik. Kuzu kavurma yapılışı: *Kuzu kavurma tarifi için etini kuşbaşı şeklinde doğrayın ve bir tencereye alın. *Soğanı dörde bölün ve etlerin üzerine ilave edin. *Tencerenin kapağını kapatın ve su ilave etmeden kısık ateşte kavurun. Et kavruldukça suyunu bırakacaktır. Suyunu bırakan kuzu etini suyunu çekene kadar kavurun. *Kuyruk yağını küçük parçalar halinde doğrayın ve bir tavaya alarak eritin. *Eriyen kuyruk yağını diğer tarafta pişirdiğiniz kuzu etlerinin üzerine ilave edin, yaklaşık 10 dakika kadar kavurun ve ocağın altını kapatarak tuz ve baharatları ilave edin. Kuzu kavurmanız servise hazır. Kuzu kavurma nasıl yapılır sorusunun en pratik ve leziz yanıtı buydu. Küçük bir not iliştirelim; eğer kuyruk yağından hoşlanmıyorsanız tereyağı yahut sıvı yağ da kullanabilirsiniz.

Püf noktaları! İyi bir kavurma yapmak için önce kuyruk yağını ekleyince et lokum gibi yumuşacık oluyor. Etleri pişirmeden önce oda sıcaklığında bekletmek ve pişirme sonrasında kısa süre dinlendirmek lezzetini ve suyunu korumasına yardımcı olur. Etlerin lokum gibi yumuşak olması için sinirsiz ve orta yağlı et tercih edilmelidir. Şifalı bitki karabiber, bileşenler sayesinde faydaları ile adından söz ettirir. Ve kavurmaya hafif bir acılık ve aroma katar. Öksürük için: Hem tane karabiber hem de öğütülmüş karabiber kullanılabilir. Pekmezi azıcık ılık suyla açıp içine karabiber ekleyin. Bu karışım boğazı anında yumuşatır ve inatçı öksürüğü yatıştırmaya güçlü bir destek sağlar. Öte yandan uluslararası Biber Birliği'nin verilerine göre, Endonezya karabiber fiyatları ton başına 71 dolar düşerek 6.979 dolara geriledi. Buna karşılık, Malezya karabiber fiyatları ton başına 50 dolar artarak 9.350 dolara yükseldi ve bu da başlıca ihracatçı ülkeler arasında en yüksek fiyat oldu. Bu arada, Brezilya ASTA 570 karabiberinin fiyatı ton başına 6.250 dolar seviyesinde sabit kaldı. Hangi Et Nasıl Pişirilir? Et pişirirken doğru et türünü seçmek ve uygun pişirme yöntemini uygulamak lezzetli sonuçlar elde etmenin temelidir. Kırmızı etler genellikle yüksek ateşte mühürlenerek, sert yapılı etler ise uzun süre düşük ısıda pişirilerek daha yumuşak hale getirilir. Tavuk ve hindi gibi beyaz etlerin iç sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasına dikkat edilmelidir. Etleri pişirmeden önce oda sıcaklığında bekletmek ve pişirme sonrasında kısa süre dinlendirmek lezzetini ve suyunu korumasına yardımcı olur. Etin lezzetini artırmak için pişirme öncesinde doğru şekilde marine edilmesi büyük önem taşır. Her et çeşidi farklı pişirme süreleri gerektirdiğinden, etin yapısına uygun yöntem tercih edilmelidir. Izgara, tava ve fırın gibi farklı pişirme teknikleri etin dokusunu ve aromasını doğrudan etkiler. Pişirme sırasında eti sık sık çevirmemek ve fazla müdahale etmemek daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygun sıcaklıkta ve kontrollü şekilde pişirilen etler, yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle sofralarda fark yaratır.

Dana bonfile, yumuşak dokusu sayesinde en kolay pişen et türlerinden biridir. Pişirmeden önce eti oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika bekletin. Etin her iki tarafını hafifçe tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Döküm tava veya kalın tabanlı bir tavayı iyice ısıtın. Bonfileyi yüksek ateşte mühürleyerek dış yüzeyinin lezzet kazanmasını sağlayın. Orta pişmiş bir sonuç için her yüzünü yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra eti birkaç dakika dinlendirerek servis edin. Antrikot, yağ dokusu sayesinde oldukça aromatik ve sulu bir ettir. Eti pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tavayı veya ızgarayı yüksek sıcaklığa kadar ısıtın. Eti sıcak yüzeye yerleştirerek dış kısmını kısa sürede mühürleyin. Yağlı yapısı nedeniyle ekstra yağ kullanmaya çoğu zaman gerek kalmaz. İstenen pişme derecesine göre her iki tarafı birkaç dakika pişirin. Piştikten sonra birkaç dakika dinlendirerek daha lezzetli bir sonuç elde edin. Kuzu pirzola, kısa sürede pişen ve yoğun aromaya sahip bir et çeşididir. Pirzolaları pişirmeden önce hafifçe zeytinyağı ile ovun. Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kekik ekleyin. Izgara veya tava iyice ısındıktan sonra etleri yerleştirin. Her iki yüzünü yüksek ateşte birkaç dakika pişirin. Fazla pişirmek etin sertleşmesine neden olabileceğinden süreyi kontrollü tutun. Pişirme sonrasında kısa bir dinlendirme yaparak servis edin.

Dana kaburga, uzun süreli pişirme gerektiren etler arasında yer alır. Eti önceden baharatlayarak lezzetini artırın. Dış yüzeyini tavada mühürleyerek pişirme işlemine başlayın. Daha sonra fırın kabına alarak düşük sıcaklıkta pişirin. Uzun süreli pişirme sırasında et lifleri yumuşayarak dağılacak kıvama gelir. Fırında pişirme boyunca ara sıra kendi suyuyla nemlendirin. Et tamamen yumuşadığında dinlendirip servis edin. Tavuk göğsü, doğru yöntem uygulanmadığında kolayca kuruyabilen bir ettir. Pişirmeden önce etin kalın bölgelerini eşit hale getirin. Hafif zeytinyağı ve baharatlarla marine edin. Orta-yüksek ateşte ısıtılmış tavada pişirmeye başlayın. Her iki tarafın da eşit şekilde kızarmasına dikkat edin. İç kısmın tamamen piştiğinden emin olun ancak gereğinden fazla pişirmeyin. Pişirme sonrasında birkaç dakika dinlendirerek daha sulu bir sonuç elde edin.(lezzet)

