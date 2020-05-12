2020-05-12 09:23:19 Prof. Dr. Hasan Tezer koronavirüsten korunmanın en sağlam yolunu açıkladı
Koronavirüsten korunmanın yollarını anlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, ‘Mevsimin sebze ve meyvelerini düzenli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Uyku düzenine dikkat edeceksiniz. Fakat bizim bu dönemde yoğun bir şekilde çalışmadan dolayı bunu sağlayamadığımızı açıkça söylemem gerekiyor. Spor yapmak burada çok önemli. İnsanlar 'dışarıya çıkamıyoruz' diye üzülmesinler’ dedi.