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Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

2023-09-27 12:09:20
Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

PREVEZE Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Beşiktaş'ta askeri törenle kutlandı.

#1
Foto - Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri tören kapsamında boğazdan geçiş yaptı.

#2
Foto - Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü nedeniyle Beşiktaş'ta askeri tören düzenlendi.

#3
Foto - Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı.

#4
Foto - Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

Barbaros Sancağı'nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü'ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı.

#5
Foto - Preveze Deniz Zaferi törenle kutlandı

Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun mesajı da okundu. Daha sonra Deniz Müzesi'nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi. Türbe ziyaretinin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı İskelesi'ne geçilerek Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında boğazdan geçiş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait sancak gemisi TCG Barbaros Fırkateyni rehberliğindeki savaş gemileri selamlandı. Tören, gemilerin geçişiyle sona erdi. (DHA)

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