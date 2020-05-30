İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 polis alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Soylu, “Yüzde 20 'lik bir kadın polis kontenjanı var. Bu içerideki kadın polis sayısını yükseltti. Biz şimdi onu 2 bin 500 polis daha alıp bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi. Bakan Soylu’nun polis alımına yönelik açıklamasından sonra polis nasıl olunur? Kimler polis başvurusunda bulunur? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Gibi sorular da merak edilmeye başlandı. Peki polis alımı için adaylarda aranan şartlar neler? İşte detaylar: