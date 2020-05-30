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Ekonomi
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Polis nasıl olunur? Kimler polis başvurusunda bulunur? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

2020-05-30 15:13:04
Polis nasıl olunur? Kimler polis başvurusunda bulunur? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 polis alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Soylu, “Yüzde 20 'lik bir kadın polis kontenjanı var. Bu içerideki kadın polis sayısını yükseltti. Biz şimdi onu 2 bin 500 polis daha alıp bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi. Bakan Soylu’nun polis alımına yönelik açıklamasından sonra polis nasıl olunur? Kimler polis başvurusunda bulunur? Polis olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Gibi sorular da merak edilmeye başlandı. Peki polis alımı için adaylarda aranan şartlar neler? İşte detaylar:

#1
Foto - 2 bin 2500 kadın polis alımı için aranan şartlar şunlardır: Polis adayların 2018 ya da 2019 KPSS sınavlarına girmiş olmaları ve P3 puan türünden 60 ve p93 puan türünden 65 puana sahip olmaları gerekmektedir.

2 bin 2500 kadın polis alımı için aranan şartlar şunlardır: Polis adayların 2018 ya da 2019 KPSS sınavlarına girmiş olmaları ve P3 puan türünden 60 ve p93 puan türünden 65 puana sahip olmaları gerekmektedir.

#2
Foto - Ayrıca adayların önlisans ya da Lisans mezunu olmaları gerekirken kadınlar için 162 santim, erkekler için ise 167 santimden kısa boylu olmayacak.

Ayrıca adayların önlisans ya da Lisans mezunu olmaları gerekirken kadınlar için 162 santim, erkekler için ise 167 santimden kısa boylu olmayacak.

#3
Foto - Ayrıca 18 ve 27 dahil olmak üzere vücut ve Beden kitle endeksinin belirtilen standartlarda olması gerekiyor.

Ayrıca 18 ve 27 dahil olmak üzere vücut ve Beden kitle endeksinin belirtilen standartlarda olması gerekiyor.

#4
Foto - Adayların siyah taşımaya engel bir hukuki ya da sağlık engel olmaması, Emniyet Genel Müdürlüğünün polis alım yönetmeliğindeki sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor.

Adayların siyah taşımaya engel bir hukuki ya da sağlık engel olmaması, Emniyet Genel Müdürlüğünün polis alım yönetmeliğindeki sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor.

#5
Foto - Konu ile ilgili olarak TCK 53 maddede belirtilen suçlardan adayın kendisinin ya da evli eşinin bir yıl veya daha fazla

Konu ile ilgili olarak TCK 53 maddede belirtilen suçlardan adayın kendisinin ya da evli eşinin bir yıl veya daha fazla

#6
Foto - hapis cezası almamış olmaları gerekirken güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması, kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor.

hapis cezası almamış olmaları gerekirken güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması, kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor.

#7
Foto - Bununla birlikte erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, alkol ya da uyuşturucu madde nedeniyle tedavi edilmiş olmamak ya da hala tedavi altında olmamaları gerekiyor.

Bununla birlikte erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, alkol ya da uyuşturucu madde nedeniyle tedavi edilmiş olmamak ya da hala tedavi altında olmamaları gerekiyor.

#8
Foto - Peki polis nasıl olunur, polis olma şartları neler? İşte detaylar.

Peki polis nasıl olunur, polis olma şartları neler? İşte detaylar.

#9
Foto - Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir? Polis olma yaşı kaçtır?

Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir? Polis olma yaşı kaçtır?

#10
Foto - Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara,

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara,

#11
Foto - 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

#12
Foto - PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla,

#13
Foto - sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için,

sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için,

#14
Foto - 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

#15
Foto - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak,

#16
Foto - Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

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