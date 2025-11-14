  • İSTANBUL
Piyasalarda gümüş fırtınası

Piyasalarda gümüş fırtınası

Küresel piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcıların yönü yeniden değerli metallere döndü. Altın güvenli liman olma özelliğini korusa da asıl dikkat çeken, son aylarda adeta atağa kalkan gümüş oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken, gümüş yeniden başrole çıkıyor. Altın hâlâ güçlü bir sığınak olsa da, yatırımcı ilgisi artık daha hareketli, daha volatil ve daha kazançlı görünen gri metal gümüşe kayıyor. Küresel piyasalarda ibre yeniden değerli metallere döndü. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki durgunluk sinyalleriyle değerli metallere yöneliyor. ABD işgücü piyasasında zayıfl ama sinyalleri, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisini artırırken, bu tablo altını ve altından daha fazla olarak gümüşü destekliyor.

YILBAŞINDAN BU YANA KAZANÇ YÜZDE 90’A YAKLAŞTI Gri metalin fiyatı 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi. Ons fiyat yalnızca bir haftada yüzde 13, yılbaşından bu yana ise yaklaşık yüzde 90 artış kaydetti. Hindistan’da yaklaşan festivaller ve ABD’nin gümüşe uygulayabileceği yeni gümrük vergisi ihtimali, arz tarafında tedirginliği büyütüyor. ABD İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta gümüşü, bakırı ve metalurjik kömürü “kritik mineraller” listesine dahil etmesi de yatırımcı ilgisini daha da körükledi.

FED RÜZGÂRI GÜMÜŞE YARIYOR ABD’de işsizlik verilerinin zayıflamasıyla faiz indirim beklentisi güçlendi. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri cazip hale getiriyor. Analistlere göre, gümüşün sert yükselişi yalnızca spekülatif değil; para politikası dönüşü ve sanayi talebi etkisi birlikte hissediliyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve elektronik sektöründe artan gümüş kullanımı, arzın bu hızla karşılanamayacağı endişesini yaratıyor. Bu da gümüşün yalnızca “takip eden” değil, öncü bir değerli metal haline geldiğini gösteriyor.

ALTIN EMİN AMA DAHA AĞIR ADIMLARLA YÜKSELİYOR Altın fiyatları ise yükselişini sürdürse de, gümüş kadar hızlı ivme göstermiyor. Ons altın bu hafta 4.230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Haftalık kazanç yüzde 6,5 ile gümüşün neredeyse yarısı kadar.

GÜMÜŞ RALLİSİ KENDİNİ HİSSETTİRİYOR Altının 4.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunması, piyasanın hâlâ güvenli liman ihtiyacının sürdüğünü gösteriyor. Ancak yılbaşından bu yana gümüş yüzde 90, altın yüzde 61 yükselmiş durumda. Bu fark, son yıllarda nadir görülen bir “gümüş rallisi” anlamına geliyor. Analistler, “Gümüşün altını geçmesi, döngüsel bir dönüşüme işaret ediyor. Faizlerin düşmesiyle endüstriyel metaller öne çıkıyor. 2025’in geri kalanında da tablo gümüş lehine olabilir” görüşünde birleşiyor.

65 DOLARA GİDEN YOL AÇIK Metals Focus: 2026 yılına doğru altın-gümüş rasyosunun daralmasıyla birlikte fiyatların 60 dolar bandına taşınabileceği öngörülüyor. Metals Focus Direktörü Matthew Piggott, “Altın-gümüş rasyosundaki daralma hızlanıyor. Bu da yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artmaya devam edeceği anlamına geliyor. 2026’da yeni bir zirve olasılığı masada” değerlendirmesinde bulundu. Saxo Bank ise önümüzdeki yıl için 65 dolarlık daha iddialı bir tahmin yapıyor.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞ ANATOMİSİ Uzmanlar, gümüşün uzun yıllar altının “küçük kardeşi” gibi görülmesine rağmen, bu döngüde tablo tersine dönebileceğini belirtiyor. Capital Metals analisti James Langford, “Gümüş hem yatırım hem sanayi malı. Bu iki yönlü doğası, onu mevcut döngüde altından daha esnek hale getiriyor. Faizler düşerken ve üretim toparlanırken gümüş parlıyor” diyor. Gümüşün itici güçleri şöyle özetleniyor.

Talep: Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve elektronik bileşenlerde artan gümüş kullanımı. Arz: Maden yatırımlarındaki azalma ve yeni gümrük vergisi korkusu. Para Politikası: Fed’in gevşeme sinyalleri ve tahvil faizlerindeki gerileme. Güvenli Liman Etkisi: Jeopolitik riskler yatırımcıyı fiziksel metallere yöneltiyor.

FED FAİZ POLİTİKASI ALTIN VE GÜMÜŞÜN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK Altının onsu 4200 doların üzerine çıkarken, yurt içinde gram altın 5750 TL’ye ulaştı. Ons gümüş 53 dolardan işlem görürken, gram gümüşün fiyatı 72 lirayı aştı. Uzmanlar her iki metalde de yükseliş beklediklerini, düşüşlerin alım fırsatı olacağı konusunda uyardı.

