Piyasalarda gümüş fırtınası

Küresel piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcıların yönü yeniden değerli metallere döndü. Altın güvenli liman olma özelliğini korusa da asıl dikkat çeken, son aylarda adeta atağa kalkan gümüş oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken, gümüş yeniden başrole çıkıyor. Altın hâlâ güçlü bir sığınak olsa da, yatırımcı ilgisi artık daha hareketli, daha volatil ve daha kazançlı görünen gri metal gümüşe kayıyor. Küresel piyasalarda ibre yeniden değerli metallere döndü. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki durgunluk sinyalleriyle değerli metallere yöneliyor. ABD işgücü piyasasında zayıfl ama sinyalleri, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisini artırırken, bu tablo altını ve altından daha fazla olarak gümüşü destekliyor.