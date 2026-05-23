  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hakkında flaş gelişme Uzman isimden bayram öncesi uyarı: Kurban etini sakın böyle saklamayın! Bütün pislikleri WhatsApp kayıtlarında! Çocuklara fuhuş yaptıran Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları ifşa oldu “Kılıçdaroğlu, kurultay için 4 ağır topun ihracını istedi” İşte o isimler Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken “dua” açıklaması: “Hiç kimse dayanamazdı” Bayram reçetesi! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor! En güçlü tank orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin tank sayısı! 2 dakikada palamut ve hamsiyi bitirdi! Birincilik ödülünü gören şaşırdı Trafikte radar ağı genişledi: Hız ihlallerine geçit yok CHP PM’de 6 saat süren toplantının detayları belli oldu! Özgür Özel bakın nasıl tutuşmuş
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: ritüel objeler buldular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: ritüel objeler buldular

Peru'nun Amazon bölgesinde keşfedilen yaklaşık 600 yıl öncesine ait mezarda hem yetişkin hem çocuk hem de ritüel objeler bulundu.

#1
Foto - Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: ritüel objeler buldular

Peru Kültür Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Amazon bölgesinde yaklaşık 600 yıl öncesine ait yeni bir arkeolojik keşif yapıldığını duyurdu. Buluntular arasında beş kişiye ait kalıntıların yer aldığı bir mezar bulunduğu açıklandı.

#2
Foto - Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: ritüel objeler buldular

Sky News’in bugün aktardığına göre mezar, ülkenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve Machu Picchu’ya yakın konumda bulunan Kuelap Kalesi çevresindeki yoğun ormanlık bölgede ortaya çıkarıldı. Kültür Bakanlığı, kazı çalışmalarında yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiş at nalı şeklinde taş bir mezar yapısının tespit edildiğini ve burada dört yetişkin ile bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: ritüel objeler buldular

Araştırmacılar ayrıca meyve ve bitki figürleri içeren seramik parçaları, insan başı şeklinde oyulmuş küçük bir kemik, metal alet parçaları, taş tokmaklar ve deniz kabuğu kalıntıları keşfetti. Buluntuların, dönemin karmaşık cenaze ritüellerine işaret ettiği ifade edildi. Kuelap Kalesi Çok Disiplinli Arkeolojik Araştırma Programı uzmanları, söz konusu kalıntıların yaklaşık 600 yıl önce İnka İmparatorluğu’nun And bölgesindeki yayılma döneminde uygulanan defin gelenekleriyle örtüştüğünü belirtti. Deniz seviyesinden 3 bin metreden daha yüksek bir noktada, yoğun ormanlık alan içinde bulunan Kuelap Kalesi’nin, Peru’nun klasik turizm rotaları dışındaki en önemli tarihi alanlardan biri olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
Mehmet Tezkan Halk TV'de ağlıyor! Neden dolar çıkmıyor borsa düşmüyor
Gündem

Mehmet Tezkan Halk TV'de ağlıyor! Neden dolar çıkmıyor borsa düşmüyor

Halk TV ekranlarında yine bildik bir kriz ve kaos çığırtkanlığı sahnede. Seçimlerin ardından milli iradenin tecelli etmesini hazmedemeyen fo..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi
Gündem

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi

Mahkemenin görevi iade kararının ardından CHP Genel Merkezi, mahkeme ilamını da ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğun..
Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!
Gündem

Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!

Orta Doğu'da sular durulmuyor, Tahran yönetiminin deniz ticaretini felç edecek yeni yayılmacı hamlesi Körfez ülkelerini ayağa kaldırdı. İran..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23