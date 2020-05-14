Parada ölümcül koronavirüs tehlikesi

Yıldız, "Artışla ilgili duyduğumuz her şey İstanbul’dan geldi. Biz Anadolu kentlerinde vaka görmezken, İstanbul’da vaka artış hızlarını gözlemledik. İstanbul’da erken başlayan pandemi daha sonra diğer illere yansıdı. Sağlık Bakanlığı ve doktorlar olarak çok ciddi önlemler aldık. İstanbul’da pandeminin tepe noktası görüldü ve hastalık inmeye başladı. Anadolu’da birçok şehirde sonuçlar bu paralellikle seyretmiyor. Artış hızımız yavaş; ancak tepe noktasına ulaşamadık. Bundan dolayı İstanbul ve diğer şehirleri ayırmak gerekir. İstanbul ve diğer şehirlerde gevşemenin bir yeri yok. Ne alışveriş merkezleri ne de okul gibi toplu yaşanan yerlerde henüz gevşeme için erken" dedi.