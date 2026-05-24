  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika koduyla duyuruldu! ABD ile İran arasında 60 günlük anlaşma iddiası Türkiye’nin gizli kahvaltı haritası ifşa oldu! En iştah açan sofra bakın hangi ilden çıktı İşte bir zamanlar Osmanlı toprağı olan ülkeler! Haritayı gören inanamıyor! Türkiye’den herkesi ters köşe yapan yeni doğal gaz koridoru: Yavru Vatan’dan Avrupa’ya oluk oluk akacak Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na şok hamle! Ekrem bunu duyunca resmen dumura uğrayacak Gaziantep’in tescilli lezzeti 180 TL’den satılıyor Dünyanın öbür ucundan geliyor: Osmanlı'nın kara altını şifa kaynağı! Orkideye çiçek açtıran maya reçetesi: Yöntemi bir hazine niteliğinde! Bu çabayı gösterirsek yeniden çiçek açacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

Yargının verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla sarsılan ana muhalefette, Özgür Özel’in idaresindeki dönem ağır usulsüzlük skandallarıyla noktalandı. Parti içi sert tasfiyeler, milyarlık delege borsası çarkı ve rekor sayıda belediye başkanının istifasıyla çalkalanan 2,5 yıllık süreç hukuken hükümsüz kalırken; koltuğunu kaybeden Özel’in Meclis kürsüsünü bırakmayacağını ilan etmesi partiyi yeni bir yönetim krizine sürükledi.

1
#1
Foto - Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

Mahkemenin 2023 kurultayını hukuken geçersiz sayması, CHP Genel Merkezi'nde tüm dengeleri altüst eden zincirleme bir reaksiyon başlattı. Rüşvet, şantaj ve tehdit sarmalına dair dosyalar, örgüt bünyesinde kurulan şaibeli düzeni tescillerken, yetkileri elinden alınan Özgür Özel ise adli karara karşı adeta isyan bayrağı açtı. Yeniden meşru genel başkan sıfatını kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "kuruluş kodlarına ve ahlaki değerlere geri dönüş" mesajı verdiği dakikalarda kameralar karşısına geçen Özel, TBMM'deki grup başkanlığı yetkilerine sığınarak Meclis’te koltuk barikatı kuracağını ilan etti.

#2
Foto - Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

Takvim’de yer alan habere göre, mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan düşen Özgür Özel, 2.5 yılda birçok skandala imza attı. "Arınalım" diyen 2 bin üyeyi ihraç etti. Partinin A Takımı'nı yolsuzluk zanlılarına devretti. Belediye başkanlarına küfürlü mesajlar attı. Şaibeli isimleri destekledi. Özgür Özel, göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk etti. Adı yolsuzlukla anılan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ı son ana kadar görevden almadı. İBB davası kapsamında tutuklanan Baki Aydöner, Özel'in desteğiyle PM'ye girdi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Turan Taşkın Özer, "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapıldı. CHP tarihinde ilk kez bir dönemde 21 belediye başkanı istifa etti. 17'si AK Parti'ye katıldı. İBB davasının başrolü Buğra Gökçe Ulaştırma Kurulu'na, Fatih Keleş Gençlik Kurulu'na alındı. 1 MİLYAR 200 MİLYONLA GELEN BAŞKANLIK İBB iddianamesinde şok detaylar dikkat çekti. Delege oylarını etkilemek için döviz büroları üzerinden 1 milyar 200 milyon TL nakit para dağıtıldı. KİPTAŞ'tan 75 daire verildi.

#3
Foto - Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

4 DAKİKADA AHLAK DERSİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sadece 4 dakika süren konuşmasında Özel ve ekibine ahlak dersi verdi: "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bugüne kadar ahlaka eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak." Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 2023 yılındaki olaylı kurultay ile genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in 2,5 yıllık dönemine parti içi tehditler, baskılar ve sonu gelmeyen yolsuzluk skandalları damga vurdu. Olaylı kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özel, ilk aylardan itibaren kendisine ve kurmaylarına yönelik muhalif tutum içerisinde olan partililere karşı tarihin en büyük tasfiye operasyonunu başlattı. 2,5 yıllık süre zarfında "Yolsuzlardan arınalım" dediği için açıklama bile yapılmadan ihraç edilen üye sayısı 2 bine yaklaştı. Muhalif tutumu sebebiyle partiden atılan isimler arasında Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi tanınan isimler de yer aldı.

#4
Foto - Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

PEŞ PEŞE İSTİFALAR Muhalif kanada yönelik baskı politikası, belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Bunlardan 17'si AK Parti'ye katılma kararı aldı, 4'ü ise bağımsız kaldı. Bu süreçte Özgür Özel'in belediye başkanlarına keyfi bir şekilde attığı küfür ve hakaret dolu mesajlar da büyük tepki topladı. Özel döneminde yurt genelindeki birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi. Özkan Yalım ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, genel başkan yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapılması büyük tepki topladı. İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin parti içi Ulaştırma ve Altyapı Politika Kuruluna, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kuruluna dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı

KOLTUK GİTTİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız" açıklamasının ardından Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti. Kapalı gurup toplantısında, 110 milletvekilinin desteği ile Grup Başkanı seçildiğini anlattı. TBMM'deki grup kürsüsünü, Kılıçdaroğlu'na teklif etmeyeceğini söyledi. "Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım. Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi. Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları belli oldu
Gündem

Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları belli oldu

Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu. Türkiye gelecek sezon 5 takımla UEFA organizasyonlarında yer alacak.
TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş
Gündem

TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş

Mahkemenin kararı sonrası TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in unvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi.

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi
Gündem

Kılıçdaroğlu hakkında flaş gelişme! TBMM'ye gönderildi

Mahkemenin görevi iade kararının ardından CHP Genel Merkezi, mahkeme ilamını da ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğun..
Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna ordusunun Luhansk'taki koleje yönelik saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı" ifadeleri kullanıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23