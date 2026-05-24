Özel’in CHP’deki talan imparatorluğu çöktü! Küfür, rüşvet, şantaj ve ihraç… Şaibeli koltuk gitti, kürsü savaşı başladı
Yargının verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla sarsılan ana muhalefette, Özgür Özel’in idaresindeki dönem ağır usulsüzlük skandallarıyla noktalandı. Parti içi sert tasfiyeler, milyarlık delege borsası çarkı ve rekor sayıda belediye başkanının istifasıyla çalkalanan 2,5 yıllık süreç hukuken hükümsüz kalırken; koltuğunu kaybeden Özel’in Meclis kürsüsünü bırakmayacağını ilan etmesi partiyi yeni bir yönetim krizine sürükledi.