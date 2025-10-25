  • İSTANBUL
Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz darp ettiğini iddia etti. Ozan Güven'in büyük tepki toplayan yeni açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken alay konusu oldu.

#1
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Ünlü oyuncu Ozan Güven hapis cezası sonrası sessizliğini bozdu! "Ben bir kadını dövmedim" diyerek şok açıklamalar yaptı. Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

#2
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Sosyal medyadan tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde de cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirmesinin beklendiği açıklanmıştı. Bu zamana kadar konuyla ilgili en ufak bir açıklamada bulunmayan Güven geçtiğimiz saatlerde bir basın toplantısı düzenledi. 'Hangi kadının içine bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysen onların hepsinden özür dilerim. Ama senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım' diye Bulutsuz'a seslendi.

#3
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

O dönem magazinde Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığının ortaya çıkması büyük infial yaratmıştı. Deniz Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Ozan Güven de karşı dava açarak olayı yalanlamıştı. Karşılıklı açılan davada karar geçtiğimiz ay çıkmış, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

#4
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, ispat bakımında değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade ederek yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.

#5
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Böylelikle İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onandı. Son olarak geçtiğimiz gün de Ozan Güven’in denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçireceği duyuruldu.

#6
Foto - Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Güven, 'Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 suçun 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız kırılır, çıkığı olur. ' dedi. Kullanıcılar "Ne anlattı anlayan var mı?","Oyunculuk performansını burada da göstermiş", "Adam gerçek Can Manay'mış", "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" yorumlarında bulundu. Güven'in beş yıl aradan sonra yaptığı açıklama, sessizliği bozmakla kalmadı; davayı ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal yarayı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Sözleri büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda adalet ve vicdan tartışmaları bir kez daha alevlendi. Ne olmuştu! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven hakkında istinaf kararı verildi.

