Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a şok sözler! Sessizliğini bozdu... Tepki yağdı

Güven, 'Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 suçun 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız kırılır, çıkığı olur. ' dedi. Kullanıcılar "Ne anlattı anlayan var mı?","Oyunculuk performansını burada da göstermiş", "Adam gerçek Can Manay'mış", "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" yorumlarında bulundu. Güven'in beş yıl aradan sonra yaptığı açıklama, sessizliği bozmakla kalmadı; davayı ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal yarayı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Sözleri büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda adalet ve vicdan tartışmaları bir kez daha alevlendi. Ne olmuştu! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven hakkında istinaf kararı verildi.