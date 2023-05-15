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Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

2023-05-15 01:45:39
Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Türkiye genelinde oy sayma işlemi devam ederken Sivas'ta halk sokaklara döküldü.

#1
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sabah saat 08.00’de başlamıştı.

#2
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

17.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin son bulması ve sandıklara atılan oyların sayılmasına başlanmasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor.

#3
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Oy sandıklarının yüzde 80’inin açılması sonrasında önde olan Cumhur İttifakı'nı destekleyen partililer, Sivas kent meydanına adeta akın etti.

#4
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Ellerine Türk ve parti bayraklarını alan Sivaslılar, kent meydanında meşale yakarak kutlamalara başladı.

#5
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Otobüs ve kamyonetlerin üzerine çıkarak slogan atan partililer ise dikkatlerden kaçmadı.

#6
Foto - Oy sayma işlemi sürerken Sivas'ta halk sokaklara döküldü

Öte yandan, kutlamaya gelen vatandaşlar, sonuçtan şu an için mutlu olduklarını ve kazansa da kaybetse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını söylediler.

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