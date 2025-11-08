Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! “Mavi bomba” devrede

Sadece geçen ay, Almanya pazarının önde gelen hızlı şarj cihazı üreticisi Alpitronic, günde ortalama 13 kablo çalındığını bildirdi. Yani, yeni bir kablonun satın alınması, döşenmesi ve ardından tüm sistemin ölçüm yasalarına göre doğrulanması gerekiyor. Ayrıca, şebeke operatörlerinin gelir kaybından da bahsetmeye gerek yok; çünkü kablonun tekrar hizmete girmesi haftalar sürebilir. Alpitronic, kablo hırsızlığını suçlular için daha az cazip hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yöntemlerden biri, yazılımın bir kablo kesildiğinde anında algıladığı bir alarm sistemi. Ardından ekranda bir alarm uyarısı beliriyor ve aynı anda kablo tutucusundaki LED ışık kırmızı renkte yanıp sönmeye başlıyor. Bu, hırsızları hemen durdurmasa da, şarj istasyonu olayla ilgili anında bir bildirim gönderiyor.