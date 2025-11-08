  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! "Mavi bomba" devrede

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! “Mavi bomba” devrede

Geceleri halka açık şarj istasyonlarına saldıran ve kabloları çalan hırsızlar işte şimdi hapı yuttu. Kablo hırsızlığının önüne geçebilecek yeni sistem geliştirildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! "Mavi bomba" devrede

Sadece geçen ay, Almanya pazarının önde gelen hızlı şarj cihazı üreticisi Alpitronic, günde ortalama 13 kablo çalındığını bildirdi. Yani, yeni bir kablonun satın alınması, döşenmesi ve ardından tüm sistemin ölçüm yasalarına göre doğrulanması gerekiyor. Ayrıca, şebeke operatörlerinin gelir kaybından da bahsetmeye gerek yok; çünkü kablonun tekrar hizmete girmesi haftalar sürebilir. Alpitronic, kablo hırsızlığını suçlular için daha az cazip hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yöntemlerden biri, yazılımın bir kablo kesildiğinde anında algıladığı bir alarm sistemi. Ardından ekranda bir alarm uyarısı beliriyor ve aynı anda kablo tutucusundaki LED ışık kırmızı renkte yanıp sönmeye başlıyor. Bu, hırsızları hemen durdurmasa da, şarj istasyonu olayla ilgili anında bir bildirim gönderiyor.

#2
Foto - Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! "Mavi bomba" devrede

Alpitronic sözcüsü, "Bir dizi alarm tetikleniyor. Konfigürasyon mevcutsa, projektörler ve sirenler etkinleştiriliyor ve polise otomatik olarak görüntü ve bildirim gönderen kameralar açılabiliyor" diyor. Amerikalı Catstrap şirketi, DyeDefender adlı bir ürün geliştirdi . Kablo parçalandığı anda, yüksek basınç altında mavi bir sıvı salınıyor ve saldırganın tepeden tırnağa fışkırmasına neden oluyor. Bir web sitesinde, "Mavi bomba, hırsızlar için renkli bir sürprizimiz" yazıyor.

#3
Foto - Otomobil hırsızları işte şimdi hapı yuttu! "Mavi bomba" devrede

DyeDefender, başlangıçta katalitik konvertör hırsızlığına karşı bir koruma olarak geliştirilmişti. Şirkete göre, 2024 yılında kullanıcılar tarafından bir numaralı hırsızlık önleme cihazı seçildi. Catstrap, bakır kablonun etrafına yerleştirilmiş paslanmaz çelik bir koruyucu kılıf sağlıyor. Kılıflar arasındaki boşluk, yalnızca dış kılıf hasar gördüğünde sızan bir sıvı içeriyor. "Mülkünüzü hedef alanlar bile adil muameleyi hak ediyor, bu nedenle boyamız organik içeriklerden üretiliyor ve hırsızlar veya yoldan geçenler için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Her türlü tonu karıştırabiliyoruz. Şişeleme tesisi işletmecileri de hırsızları şirket renkleriyle 'işaretleyebilir'.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Mille..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23