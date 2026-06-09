Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar
Ukrayna, hava kuvvetlerinin muharebe omurgasını tamamen İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarıyla yeniden yapılandırma kararı alarak Kremlin yönetimine karşı radikal bir hamle başlattı. Avrupa Birliği kredisinden ayrılan 2,5 milyar avroluk dev bütçeyle 20 adet son teknoloji Gripen E satın alacak olan Kiev, İsveç’in hibe edeceği 16 eski modelle birlikte Rus hava unsurlarına karşı en büyük gövde gösterisine hazırlanıyor. İlk kez yüksek yoğunluklu gerçek bir savaş senaryosunda doğrudan Rus askeri sistemleriyle yüzleşecek olan ve otobanlar gibi zorlu pistlerden dahi kalkış yapabilen Gripen jetlerinin, gelecekte 150 adetlik devasa bir filoya ulaştırılması hedefleniyor.