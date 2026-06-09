Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Yarbay ve İsveç Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Johan Huovinen, "Bu tamamen farklı bir şey olacak; bu uçak aslında karşı karşıya gelmek için tasarlandığı sistemlere, yani Rusya'ya karşı bir test olacak" dedi ve ekledi: "En nihayetinde bu, İsveç teknolojisinin bir testi olacak."