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Yeniakit Publisher
Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar
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Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Ukrayna, hava kuvvetlerinin muharebe omurgasını tamamen İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarıyla yeniden yapılandırma kararı alarak Kremlin yönetimine karşı radikal bir hamle başlattı. Avrupa Birliği kredisinden ayrılan 2,5 milyar avroluk dev bütçeyle 20 adet son teknoloji Gripen E satın alacak olan Kiev, İsveç’in hibe edeceği 16 eski modelle birlikte Rus hava unsurlarına karşı en büyük gövde gösterisine hazırlanıyor. İlk kez yüksek yoğunluklu gerçek bir savaş senaryosunda doğrudan Rus askeri sistemleriyle yüzleşecek olan ve otobanlar gibi zorlu pistlerden dahi kalkış yapabilen Gripen jetlerinin, gelecekte 150 adetlik devasa bir filoya ulaştırılması hedefleniyor.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Ukrayna'nın Gripen savaş uçaklarını hava kuvvetlerinin omurgası yapacağını açıklamasının ardından, İsveç yapımı savaş jeti nihayet tam olarak tasarlandığı rolde test edilmeye hazırlanıyor: Rusya ile yüzleşmek.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Reuters'ın haberine göre Ukrayna, 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin 2,5 milyar euroluk kısmını 20 adet yeni Gripen E savaş uçağı satın almak için tahsis etti. Ülke ayrıca, Ukrayna şehirlerini korumak için güçlü bir yeni varlık olarak İsveç tarafından bağışlanan 16 eski modeli de teslim almaya hazırlanıyor.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta Uppsala hava üssünde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile anlaşmayı imzalarken, "Bu jetlere ihtiyacımız var ve bu bizim için gerçekten Ukrayna adına yeni bir sayfa" ifadelerini kullandı.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Gelecekte 150 yeni uçağa kadar çıkma potansiyeli taşıyan bu anlaşma, Gripen'in bir yıl içinde Rus rakipleriyle karşı karşıya gelmesini sağlayabilir. Bu durum, yetenekleriyle uzun süredir övülen ancak yüksek yoğunluklu bir savaşta hiç denenmemiş bir jet için ilk gerçek muharebe testi anlamına geliyor.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

İlk uçuşunu 1988 yılında gerçekleştiren Gripen, aralarında Brezilya ve Güney Afrika'nın da bulunduğu ülkelere satıldı. Şimdiye kadar gözetleme görevleri ve hava polisliği operasyonları yürüten uçaklardan Tayland'a ait olanlar, Kamboçya kuvvetleriyle küçük çaplı çatışmalara girmişti.

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

Yarbay ve İsveç Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Johan Huovinen, "Bu tamamen farklı bir şey olacak; bu uçak aslında karşı karşıya gelmek için tasarlandığı sistemlere, yani Rusya'ya karşı bir test olacak" dedi ve ekledi: "En nihayetinde bu, İsveç teknolojisinin bir testi olacak."

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Foto - Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar

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