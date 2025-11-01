Osmanlı tespihleri servet değerinde! Arabasını satıp alan da var

Koleksiyonerlerin çalışmalarını genelde takdir ettiğini belirten Sevmen, "İnternette belli bir müşteri potansiyellerim var. Türkiye'de, özellikle Gaziantep bölgesinden büyük koleksiyoner ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız bana sipariş verirler. Ben onların siparişi üzerine tespihlerimi yaparım. Ben de hazırda tespih olmaz. Her tespihin bir sahibi vardır. Her tespih bir kişiye özeldir ve bir tespih bana göre asıl tutkudur. Tutku hobiye dönüşebilir ama asıl tespihi tutkuyla sevmeniz lazım. Bu yüzden zaten her ustaya farklı bir gözle bakılıyor. Her ustanın farklı bir çalışma şekli, farklı bir üretim şekli var. Tespihe baktığımızda bir bütünlüğünün olması lazım. İmamesinin, hitamesinin, üzerindeki imzasının bir bütün olarak görünmesi lazım. Ben önce kafamda yapacağım tespihi tasarlamış oluyorum. Daha sonrasında tespihi kendim keserek, tornamda işleyerek böyle bir sanata dönüştürüyorum" ifadelerini kullandı. Mesleğini çok sevdiğini belirten Sevmen, "Bu taşların kokusunu, dokusunu ve doğal oluşunu ben çok seviyorum. Bu yüzden de çalışmalarımın yaklaşık yüzde 90'ı bu damla kehribar üzerindedir. Hatta sağ olsun arkadaşlarım bana ‘kehribarın sınırlarını zorlayan adam' diyorlar. Kehribar tespihten de belli bir oranda gram almamız lazım. Ben elimden geldiği kadar en yüksek gramı almaya çalışıyorum. Tespihi yapanın da, çekenin de ve satanın da önce tespihe aşkla bakması lazım. Severek ve tutkuyla özverili olması lazım" şeklinde konuştu.