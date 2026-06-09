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#1
Foto - Osimhen, Dünya Kupası’nda yok

NİJERYA DÜNYA KUPASI’NA KATILAMADI - 2026 Dünya Kupası yolunda Afrika elemelerinde mücadele eden Nijerya, beklenen başarıyı elde edemedi ve turnuvaya katılma hakkını kaybetti. Kritik maçlarda alınan sonuçlar, “Super Eagles” olarak bilinen ekibin Dünya Kupası hayalini bir kez daha ertelemesine neden oldu. Futbolseverler ise “Nijerya Dünya Kupası’na katılmadı mı?” sorusuna kesin yanıtı öğrenmiş oldu.

#2
Foto - Osimhen, Dünya Kupası’nda yok

OSIMHEN DÜNYA KUPASI’NDA YOK - Nijerya’nın yıldız futbolcusu Victor Osimhen de takımın turnuvaya katılamamasıyla birlikte Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Avrupa’da gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken golcü oyuncunun yokluğu, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Osimhen’in turnuvada olmaması, Nijerya’nın hücum gücünü de doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Osimhen, Dünya Kupası’nda yok

Nijerya’nın Dünya Kupası dışında kalması ülkede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar sosyal medyada teknik ekip ve federasyona yönelik eleştirilerde bulunurken, takımın geleceği hakkında da tartışmalar başladı. Özellikle büyük turnuvalarda yaşanan istikrarsızlık, eleştirilerin odağında yer alıyor.

#4
Foto - Osimhen, Dünya Kupası’nda yok

Nijerya Milli Takımı’nın önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma sürecine girmesi bekleniyor. Genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi ve yeni bir teknik planlama ile takımın yeniden Dünya Kupası seviyesine çıkması hedefleniyor. Osimhen’in liderliğinde yeniden güçlü bir yapı kurulması ise en büyük beklentiler arasında yer alıyor.

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