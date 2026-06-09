OSIMHEN DÜNYA KUPASI’NDA YOK - Nijerya’nın yıldız futbolcusu Victor Osimhen de takımın turnuvaya katılamamasıyla birlikte Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Avrupa’da gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken golcü oyuncunun yokluğu, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Osimhen’in turnuvada olmaması, Nijerya’nın hücum gücünü de doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.