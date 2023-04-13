  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
6
Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

2023-04-13 21:13:08
Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Psikoterapist ve iç hastalıkları uzmanı Dr. Selin Yurdakul, oruç tutanlarda beynin yenilendiği ve strese karşı dayanıklılığın arttığını söyledi.

#1
Foto - Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Psikoterapist ve iç hastalıkları uzmanı Dr. Selin Yurdakul, tutulan oruçların beyin ve psikoloji üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Orucun strese karşı dayanıklılığı artırdığına dikkat çeken Yurdakul, "Son zamanlarda çok moda olan intermittent fasting denilen aralıklı oruç beslenme şekli, 16 saat açlığı takiben 8 saat yemek ya da 20 saat açlığa 4 saatlik yemek yenilen periyodlar şeklinde beslenmeyi ifade ediyor. Ramazan ayında tutulan oruç aslında intermittent fasting için güzel bir örnek. Aralıklı beslenmenin beden sağlığı üzerine etkileri çok konuşuldu. Peki bu şekilde beslenme beynimizi nasıl etkiliyor? Oruç sırasında glukoz düşer ve enerji kaynağı olarak ketonlar kullanılır.

#3
Foto - Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Ketonların kullanılması sonucu BDNF (brain derived natriuretic peptid) düzeylerinde artış olur. BDNF nörogenezi ve nöroplastisiteyi aktive ederek beynin yeniden yapılanmasını sağlar ve anti-aging etki gösterir. Bu sonucun, oruç tutmanınstrese karşı dayanıklılığı artırmada ve bilişsel performansı sürdürmede ve artırmada potansiyel bir rolü olduğunu göstermektedir. Oruçta beyindeki değişikliklerden diğeri serotonin ve tryptofan seviyelerinde artış olmasıdır. Bu da daha iyi hissetmek ve ağrı algısının azalmasıyla ilgilidir. Salgılanan endojen opioidler de daha iyi hissetmekle ilişkilidir" dedi.

#4
Foto - Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Dr. Selin Yurdakul, kemirgenlerde yapılan deneylerde oruç sırasında nöropeptid Y düzeylerinde artış saptandığını da ifade ederek, "Genel olarak oruç tutmak, strese bağlı artan kortizol ve katekolaminlerin potansiyelzararlı etkilerini dengelemeyi sağlayan koruyucu hücresel stres direnci mekanizmalarını etkinleştirir. Aksine aşırı beslenme, nöronal dejenerasyonu arttıran ve nörogenezi bozan kronik nöroendokrin aktivasyon ile ilişkilidir. Oruç tutarken kısa vadede sinirlilik yorgunluk gibi olumsuz duygular görülse de uzun vadede ödül, başarı, gurur ve kontrol duygusu gibi olumlu psikolojik deneyimlere yol açar. İlk defa oruç tutanlarda olumsuz duygular başlangıçta daha çok olabilirken, deneyimli kişilerde daha çok olumlu duygular olmaktadır.

#5
Foto - Orucun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!

Özellikle dini inanç sebebiyle motivasyonu yüksek olanlarda bu pozitif duygulara daha sık rastlanmaktadır. Ramazan sırasında oruçla kişilerinpsikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada kendini kabul, özerklik, olumlu ilişkiler, çevresel uyum yetenekleri ve kişisel gelişimin ortalama değerlerinin oruç sonrasında önemli ölçüde arttığı görüldü. Parkinson hastalığı modeli ve epilepsi ile ilgili de orucun olumlu etkilerini destekleyen yayınlar mevcut. Yine de kronik hastalıkları olan kişiler için intermittan fasting uzun açlık oruç gibi beslenme şekillerini denemeden önce doktorlarından görüş almalarını öneririm. Tabii dikkat edilecek bir diğer nokta da yemek yenilen iftar ve sahur dönemlerinde de sağlıklı seçimler yapmak" diye konuştu.

Türkiye'de herkes o ilimize akın etti: Kilosu tam 700 TL'den satılıyor! Vatandaşlar toplayıp satıyorlar, çok değerli
Aktüel

Türkiye'de herkes o ilimize akın etti: Kilosu tam 700 TL'den satılıyor! Vatandaşlar toplayıp satıyorlar, çok değerli

Denizli’de vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak büyük gelir elde ediyor. Nisan yağmurlarıyla ..
İngilizler bu işe şaştı kaldı! Çılgınlar gibi Türkiye'ye gidiyorlar, neden?
Ekonomi

İngilizler bu işe şaştı kaldı! Çılgınlar gibi Türkiye'ye gidiyorlar, neden?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiliz vatandaşlarının çeşitli ameliyatlar için Türkiye'ye akın ettiğini yazdı.
Fazıl Say'ın Muharrem İnce yorumu: Geceleri uyuyamıyorum
Siyaset

Fazıl Say'ın Muharrem İnce yorumu: Geceleri uyuyamıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdüren piyanist Fazıl Say, yaşananlar nedeniyle uykusuzluk çektiğin..
Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar
Medya

Bir türlü dikiş tutmuyor! Uğur Dündar’dan yeni karar

Halk TV, Tele 1ve Flash TV gibi CHP medyasında mekik dokuyan Uğur Dündar, tv100'den de ayrıldığını açıkladı. Dündar yaptığı açıklamada, "tv1..
Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...
Medya

Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barb..
HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!
Siyaset

HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!

HDP'de siyaset yapan ve yeni dönem için Yeşil Sol Parti'den aday olan Meral Danış Beştaş'ın aday olduğu şehri bilmediği ortaya çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23