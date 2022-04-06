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Ramazan
10
Orucu tok geçirmek istiyorsanız bu besinleri tüketin! Açlık ve halsizliği bitiriyor

2022-04-06 09:04:45
Orucu tok geçirmek istiyorsanız bu besinleri tüketin! Açlık ve halsizliği bitiriyor

Hepsi birer protein deposu, sahurda tüketilirse tok kalmayı sağlıyor, gün boyu susamayı engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklara iyi geliyor. Hepsi sağlıklı yağ ve lif deposu, uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor Kan şekerini kontrol ediyor, gün boyu yoğun açlık, halsizlik hissini ortadan kaldırıyor. İşte kalsiyum ve D vitamini kaynağı olan mucize besinler...

#1
Foto - Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü şu günlerde birçok kişi de oruç tutuyor. Oruç tutarken bağışıklık sistemini korumak isteyenlerin en öğrenmek istediği şey ise ramazanda tok tutan besinler.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü şu günlerde birçok kişi de oruç tutuyor. Oruç tutarken bağışıklık sistemini korumak isteyenlerin en öğrenmek istediği şey ise ramazanda tok tutan besinler. "Uzun saatler oruç tuttuğumuz göz önünde bulundurulduğunda beslenme konusunda daha da dikkatli olmak gerekiyor" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Damla Tatan, ramazanda tüketildiğinde tok tutan besinleri sıraladı...

#2
Foto - LOR PEYNİRİ Lor peynir hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu sayede tok kalmanızı sağlarken tuzlu diğer peynirlerin aksine gün boyu susamanızı engeller. Sahurda kahvaltılarınıza lor peyniri ekleyebilir, salatalarınızda kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor tüketemiyorsanız sofralarınızda az yağlı, az tuzlu peynirlere mutlaka yer verin.

LOR PEYNİRİ Lor peynir hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu sayede tok kalmanızı sağlarken tuzlu diğer peynirlerin aksine gün boyu susamanızı engeller. Sahurda kahvaltılarınıza lor peyniri ekleyebilir, salatalarınızda kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Lor tüketemiyorsanız sofralarınızda az yağlı, az tuzlu peynirlere mutlaka yer verin.

#3
Foto - YUMURTA Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak en kaliteli protein kaynağı olan yumurta gelir. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.

YUMURTA Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak en kaliteli protein kaynağı olan yumurta gelir. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.

#4
Foto - PROTEİN İÇEREN BESİNLER Görünür yağlarından uzaklaştırılmış kırmızı et, beyaz et, süt, yoğurt, yumurta, peynir yüksek protein içerikleri ile uzun süre tok kalmanızı sağlar. Sahurda sofralarınızda mutlaka bu besinlere yer verin.

PROTEİN İÇEREN BESİNLER Görünür yağlarından uzaklaştırılmış kırmızı et, beyaz et, süt, yoğurt, yumurta, peynir yüksek protein içerikleri ile uzun süre tok kalmanızı sağlar. Sahurda sofralarınızda mutlaka bu besinlere yer verin.

#5
Foto - YULAF EZMESİ Yulaf ezmesinin posa içeriği çok yüksektir ve vücut tarafından yakılması uzun sürer. Yulaf ezmesi harika bir beta glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengelemesinin yanında bağışıklık sistemini de güçlendirir. Yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklarda beta glukanın destekleyici bir tedavi sağladığı düşünülüyor.

YULAF EZMESİ Yulaf ezmesinin posa içeriği çok yüksektir ve vücut tarafından yakılması uzun sürer. Yulaf ezmesi harika bir beta glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengelemesinin yanında bağışıklık sistemini de güçlendirir. Yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklarda beta glukanın destekleyici bir tedavi sağladığı düşünülüyor.

#6
Foto - BAKLAGİLLER Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller yüksek miktarda posa içermelerinin yanı sıra bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklardır. Ramazanda humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz.

BAKLAGİLLER Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller yüksek miktarda posa içermelerinin yanı sıra bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklardır. Ramazanda humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz.

#7
Foto - SALATA VE SEBZE Yeşil sebzeler ve salatalar bol miktarda su içerdikleri için hem fazla kalori almadan kolayca doymanızı hem de posa içerikleri sayesinde uzun sürede sindirildikleri için tok kalmanızı sağlarlar. Sahur sofralarınızda maydanoz, nane, fesleğen gibi yeşilliklerle yapılmış salatalar, buharda pişmiş brokoli, fırında Brüksel lahanası gibi sebzeler bulundurabilirsiniz.

SALATA VE SEBZE Yeşil sebzeler ve salatalar bol miktarda su içerdikleri için hem fazla kalori almadan kolayca doymanızı hem de posa içerikleri sayesinde uzun sürede sindirildikleri için tok kalmanızı sağlarlar. Sahur sofralarınızda maydanoz, nane, fesleğen gibi yeşilliklerle yapılmış salatalar, buharda pişmiş brokoli, fırında Brüksel lahanası gibi sebzeler bulundurabilirsiniz.

#8
Foto - KURU YEMİŞ � Badem, ceviz gibi kuru yemişler sağlıklı yağ ve lif deposudur. Ara öğünlerinizde ve sahurda porsiyon kontrolü ile yiyeceğiniz tuzsuz badem, fındık, ceviz uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek miktarda tüketimlerinin kilo artışı ve karaciğer yağlanmasına sebep olabileceğini ise unutmayın.

KURU YEMİŞ � Badem, ceviz gibi kuru yemişler sağlıklı yağ ve lif deposudur. Ara öğünlerinizde ve sahurda porsiyon kontrolü ile yiyeceğiniz tuzsuz badem, fındık, ceviz uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek miktarda tüketimlerinin kilo artışı ve karaciğer yağlanmasına sebep olabileceğini ise unutmayın.

#9
Foto - AVAKADO� Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz.

AVAKADO� Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz.

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