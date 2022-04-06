Orucu tok geçirmek istiyorsanız bu besinleri tüketin! Açlık ve halsizliği bitiriyor

Hepsi birer protein deposu, sahurda tüketilirse tok kalmayı sağlıyor, gün boyu susamayı engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklara iyi geliyor. Hepsi sağlıklı yağ ve lif deposu, uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor Kan şekerini kontrol ediyor, gün boyu yoğun açlık, halsizlik hissini ortadan kaldırıyor. İşte kalsiyum ve D vitamini kaynağı olan mucize besinler...