  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
13
Yeniakit Publisher
Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Ne bir veda etti ne de bir planı vardı… 20’li yaşlarının başında, arabasının anahtarını içinde bırakıp ormanın derinliklerine doğru yürüdü. O günden sonra 27 yıl boyunca kimse onu görmedi. İnsanlarla iletişimi tamamen kesen Christopher Knight, yalnızca gökyüzüyle konuşarak yaşadı. Ve sonunda, bir güvenlik kamerası onu yakalayana kadar “Kuzey Göleti Münzevisi” olarak efsane hâline geldi.

#1
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

1965’te ABD’nin Maine eyaletinde doğan Knight, sessizliği seven, kendi içine dönük bir gençti. Boş zamanlarında ormanlarda dolaşır, mekanik ve elektronikle ilgilenirdi. 1986’da normal bir hayatı, bir işi ve ailesi olmasına rağmen bir gün her şeyi arkada bırakmaya karar verdi. Ne ailesine haber verdi, ne işine veda etti. Son maaşını çekti, arabasına bindi ve modern dünyaya sırtını dönerek kayboldu.

#2
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Florida’ya kadar inip tekrar kuzeye yöneldikten sonra kendini yeniden Maine’in ormanlarında buldu. Ailesinin evinin önünden geçti ama durup bakmadı bile. Yakıtı bittiğinde, anahtarlarını arabada bıraktı ve yalnızlığına doğru yürümeye devam etti. Nereye gittiğini bilmeden…

#3
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Kuzey Göleti yakınlarında keşfettiği gizli bir açıklık, yeni dünyası oldu. Sık ağaçlar, kayalıklar ve doğal çukurlarla çevrili bu alan, onu gözlerden tamamen uzak tutuyordu. Ağaçların arasına gerdiği brandalarla hazırladığı sığınak, yosunlarla gizlenmişti; uzaktan bakan birinin fark etmesi imkânsızdı. Hem doğaya hem de sessizliğe sığınan Knight, yıllar boyunca modern yaşamdan tamamen kopuk yaşadı. Ne faturalar, ne sosyal ilişkiler, ne de günlük telaşlar… Sadece kendisi ve doğanın sesi. Ama hiçbir kaçış sonsuza kadar sürmez… 27 yıl sonra bir kamera kaydı, sessizliğin içindeki adamın hikâyesini gün yüzüne çıkardı. Ve ona sorulan her soruya verdiği o tek cümlelik cevap, tüm dünyayı şaşırtmaya yetti…

#4
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

NASIL HAYATTA KALDI? "National Geographic'e verdiği bir röportajda halkın Christopher’a 'Jarsey' dediğini söyleyen Yazar Michael Finkel, “Geyiklerin bile içinden geçemeyeceği kadar yoğun, yön bulmayı güçleştiren, patikasız, kayalıklarla dolu bir ormanda yaşıyordu. İyi bir doğa insanıyım ama burayı bulmaya gittiğimde ellerimi kestim ve yürüyüş ayakkabılarımı yırttım. Ancak o geceleri bu ormanda tamamen sessizce yürüyebiliyordu" dedi. Peki Christopher, 27 yıl boyunca ormanda nasıl hayatta kalmayı başarmıştı? Christopher, sosyal anlamda toplumu geride bırakmış olabilirdi ancak kendi temel ihtiyaçlarını göz ardı edemezdi. Toplum da yiyecek, su ve giyim gibi temel ihtiyaçların kolayca karşılanabileceği bir yer olduğundan, mecburen hırsızlığa yöneldi. En başından beri fark edilmemeyi en önemli görevi olarak görüyordu.

#5
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Kışın ortasında bile, dumanın yerini ele vermesinden korktuğu için asla ateş yakmıyordu. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, sıcak tutmak için kat kat çalıntı uyku tulumları ve giysiler kullanıyordu. Akıl sağlığını korumak için sıkı bir günlük rutine bağlıydı. Gün doğumundan önce uyanıyor, kampının çevresini kontrol ediyor, saatlerce okuyor, basit yemekler pişiriyor, temizlik yapıyor ve gün batımında uyuyordu. Boş tatil evlerinden, yaz kamplarından ve depolardan konserve yiyecekler, propan tüpleri, piller, giysiler, kitaplar ve dergiler alıyordu. Özellikle, elektronik eşyalar veya mücevherler gibi değerli eşyalar almaktan her zaman kaçınıyordu. Çünkü nakit ve eşyaların polisin daha fazla dikkatini çekeceğini düşünüyordu. Christopher ormanda sonsuza dek fark edilmeden kalamazdı. Çünkü insanlar eşyalarının çalındığını polise bildirdi. Hırsızlık ihbarları yağarken birçok mağdur, suç mahallinin 'olağandışı temizliğini' fark etti. Çünkü Christopher ortalığı biraz temizleyip arkasından da kapıyı kilitliyordu. Hırsızlık yapmaktan zevk almadığı gibi başka bir hırsızın da peşinden içeri girmesini istemezdi. Ancak 2013 yılında bir av bekçisi, yakalanması zor hırsızı yakalamak için yola çıktı ve o yılın Nisan ayında Christopher tutuklandı. Yaşamak için neden ormanı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Anlatacak kimsem, hiç arkadaşım yoktu.

#6
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

İş arkadaşlarımla ilgilenmiyordum. Yaptıklarımın sebebini açıklayamıyorum. Ayrılırken hiçbir planım yoktu, hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece yaptım."

#7
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE ŞOKTAYDIM' 2010'ların başlarında, Pine Tree Kampı defalarca soyulmuştu. Bu gizemli soygunlar Christopher’a ün kazandırdı ve yerel halk ona 'Kuzey Göleti Münzevisi' demeye başladı. Christopher’ın 1986'da toplumdaki yaşamı terk etmesinden bu yana teknoloji de büyük bir ilerleme kaydetmişti ve bu durum nihayetinde onun sonunu getirecekti. Kamp personeli, mutfağa hareketle etkinleştirilen bir kamera yerleştirdi ve yiyecek çalan bir adamın görüntülerini kaydetti. Çok geçmeden, av koruma görevlisi Çavuş Terry Hughes ve diğer görevliler kendi gözetleme cihazlarını kurdular ve içeri girdiler. Hughes, 4 Nisan 2013'te Christopher’ın sırt çantasında malzemelerle dolu bir şekilde kamptan ayrıldığını gördü ve onu kamp alanına kadar takip etti. Hughes, o anları şöyle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse şoktaydım. Anlatması çok zor, yoğun bir deneyimdi. Christopher bütün gün oturduğu kovanın üzerinden, gökyüzüne bakıyordu.

#8
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Neden yukarı baktığını sordum. Kartallar hakkında konuşuyordu. Kamp alanının üzerinden her gün kaç kartalın uçtuğunu biliyor."

#9
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

yaptığımın bilincinde olduğunu söyleyen Christopher, "Hiç zevk almıyordum. Adrenalinim tavan yapıyor, kalp atışlarım hızlanıyor, tansiyonum yükseliyordu. Çalarken hep korkuyor, bir an önce bitmesini istiyordum" diyerek içinde bulunduğu durumu açıkladı. İşlediği suçlar için derin bir pişmanlık duyan Christopher, yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetecilerin, bu kadar uzun süre yalnız kalmak nasıl bir şeydi sorusuna, "Karmaşık bir durum," diyerek cevap veren Christopher, sözlerine şöyle devam etti:

#10
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

#11
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

EN AZ BİN KEZ HIRSIZLIK YAPTI Av bekçisi tarafından yakalanıp karakola götürülen Christopher, ormanda geçirdiği yılları ayrıntılarıyla anlattı ve en az bin hırsızlık yaptığını itiraf etti. Her seferinde yanlış yaptığımın bilincinde olduğunu söyleyen Christopher, "Hiç zevk almıyordum. Adrenalinim tavan yapıyor, kalp atışlarım hızlanıyor, tansiyonum yükseliyordu. Çalarken hep korkuyor, bir an önce bitmesini istiyordum" diyerek içinde bulunduğu durumu açıkladı. İşlediği suçlar için derin bir pişmanlık duyan Christopher, yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetecilerin, bu kadar uzun süre yalnız kalmak nasıl bir şeydi sorusuna, "Karmaşık bir durum," diyerek cevap veren Christopher, sözlerine şöyle devam etti:

#12
Foto - Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA ORMANA DÖNMEDİ Yedi ay hapis yatan ve cezasını çektikten sonra bir daha asla ormana dönmeyen Christopher’a kardeşi Maine'de bulunan küçük bir kasabadaki otomobil tamirhanesinde iş buldu. Yazar Michael Finkel, dışında çok az kişi onunla röportaj yapma şansı buldu. Yalnız geçirdiği zamanı hiçbir zaman ahlaki bir ifade olarak görmediğini söyleyen Christopher, felsefi gerçeklerden bahsetmedi. Derin bir anlayış kazanıp kazanmadığı sorulduğunda ise, basitçe şöyle cevap verdi: "Yeterince uyuyun.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk" ifadeleri kullanıldı. ..
Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun
Gündem

Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun

Son dönemde gösteriş ve lüks tutkusu, bazı kesimlerde akıl almaz boyutlara ulaştı.

CHP'li isimden alaycı skandal paylaşım: Fil suresi ile fil dalga geçti! O isim görevden alındı
Aktüel

CHP'li isimden alaycı skandal paylaşım: Fil suresi ile fil dalga geçti! O isim görevden alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edremit Kadıköy Mahalle Sorumlusu Cüneyt Akgül, Fil Suresi'ne yönelik alaycı dalga..
Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı
Gündem

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti..
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Trabzon'da dikkat çeken anlar kaydedildi. Vince asılı kişiyi ve mesajı görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23