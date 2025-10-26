Ormanda yalnız başına tam 27 yıl yaşadı! Kuzey Göleti Münzevisi Bunu nasıl başardı

Kışın ortasında bile, dumanın yerini ele vermesinden korktuğu için asla ateş yakmıyordu. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, sıcak tutmak için kat kat çalıntı uyku tulumları ve giysiler kullanıyordu. Akıl sağlığını korumak için sıkı bir günlük rutine bağlıydı. Gün doğumundan önce uyanıyor, kampının çevresini kontrol ediyor, saatlerce okuyor, basit yemekler pişiriyor, temizlik yapıyor ve gün batımında uyuyordu. Boş tatil evlerinden, yaz kamplarından ve depolardan konserve yiyecekler, propan tüpleri, piller, giysiler, kitaplar ve dergiler alıyordu. Özellikle, elektronik eşyalar veya mücevherler gibi değerli eşyalar almaktan her zaman kaçınıyordu. Çünkü nakit ve eşyaların polisin daha fazla dikkatini çekeceğini düşünüyordu. Christopher ormanda sonsuza dek fark edilmeden kalamazdı. Çünkü insanlar eşyalarının çalındığını polise bildirdi. Hırsızlık ihbarları yağarken birçok mağdur, suç mahallinin 'olağandışı temizliğini' fark etti. Çünkü Christopher ortalığı biraz temizleyip arkasından da kapıyı kilitliyordu. Hırsızlık yapmaktan zevk almadığı gibi başka bir hırsızın da peşinden içeri girmesini istemezdi. Ancak 2013 yılında bir av bekçisi, yakalanması zor hırsızı yakalamak için yola çıktı ve o yılın Nisan ayında Christopher tutuklandı. Yaşamak için neden ormanı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Anlatacak kimsem, hiç arkadaşım yoktu.