Ordu'da heyelan! 3 ev ve bir ahır yıkıldı

Evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hanife Türkmen, hayvanlarının da telef olduğunu belirterek, "Evde değildik. Kayınpederimin evine gelmiştim. Peşimden 10 dakika sonra bir kütürtü koptu. Döndüm baktım, daha buradan ileri geçemedim. Yapacak bir şeyim yok. Hayvanlarım gitti. Nasıl oldu, bilmiyorum. Yanan ev benim. Sütçülük yapıyordum." diye konuştu.