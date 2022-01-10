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Sağlık
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Onlarca ülkede binlerce aşı karşıtı sokağa döküldü!

2022-01-10 10:00:19
Onlarca ülkede binlerce aşı karşıtı sokağa döküldü!

Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde vaka sayılarını artırmasıyla birlikte aşı karşıtlığı da devam ediyor. Son olarak Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da gösteriler düzenlendi. Avrupa'da Omicron varyantıyla birlikte artış gösteren vaka sayıları, tedbirleri beraberinde getirdi. Bir yandan salgına karşı teyakkuzda olunurken, diğer yandan da aşı karşıtı eylemler devam ediyor. Hafta sonu Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da binlerce kişi tedbirleri protesto etmek için sokağa çıktı.

#1
Foto - BELÇİKA Belçika'da toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Tren İstasyonundan kentin merkezindeki 50. Yıl Parkı'na yürüdü. Göstericiler,

BELÇİKA Belçika'da toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Tren İstasyonundan kentin merkezindeki 50. Yıl Parkı'na yürüdü. Göstericiler, "Zorunlu aşılama diktatörlüktür", "Aşılar işe yaramaz", "Devlet faşizmini durdurun", "Aşı sertifikası özel hayatın ihlalidir", "Çocuklarımız kobay değildir", "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Belçika hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayı zorunlu hale getirmişti. Belçika'da restoran ve kafe gibi işletmelere girişlerde de Kovid-19 sertifikası gösterme zorunluluğu bulunuyor.

#2
Foto - AVUSTURYA Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 bini aşkın protestocunun katıldığı Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Başkentin tarihi meydanlarından Heldenplatz'da toplanan binlerce Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterici,

AVUSTURYA Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 bini aşkın protestocunun katıldığı Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Başkentin tarihi meydanlarından Heldenplatz'da toplanan binlerce Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterici, "Aşı zorunluluğuna ve kapanmaya hayır", "Önlemler kaldırılsın", "Erken seçim yazılı" pankartlar taşıdı. Avusturya'da şubatta yürürlüğe girmesi beklenen aşı zorunluluğuna tepki gösteren protestocular, halihazırda uygulanan tedbirlerin de sonlandırılması talebinde bulundu. Günlük vaka sayılarının 9 bine yaklaştığı Avusturya'da, Omicron varyantındaki artış nedeniyle hükûmet yeni tedbirler almış, perşembe yapılan açıklamada, 11 Ocak'tan itibaren dışarıda da maske kullanma zorunluluğunun yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

#3
Foto - ÇEKYA Çekya'da, 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik martta yürürlüğe girecek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı başta başkent Prag olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Çekya'da, 10 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan kararname ile 1 Mart 2022'den itibaren ülkede 60 yaşın üzerindeki vatandaşların yanı sıra polis, doktor, asker ve sağlık çalışanlarını kapsayan bir aşı zorunluluğu getirilmişti.

ÇEKYA Çekya'da, 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik martta yürürlüğe girecek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı başta başkent Prag olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Çekya'da, 10 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan kararname ile 1 Mart 2022'den itibaren ülkede 60 yaşın üzerindeki vatandaşların yanı sıra polis, doktor, asker ve sağlık çalışanlarını kapsayan bir aşı zorunluluğu getirilmişti.

#4
Foto - FRANSA Fransa’da, başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine tepki gösteren aşı karşıtları sokağa indi. Başkentteki göstericiler, Louvre Müzesi yakınında bulunan Anayasa Konseyi önünde bir araya gelerek, yeni yılın ilk protestosunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti. Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

FRANSA Fransa’da, başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine tepki gösteren aşı karşıtları sokağa indi. Başkentteki göstericiler, Louvre Müzesi yakınında bulunan Anayasa Konseyi önünde bir araya gelerek, yeni yılın ilk protestosunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti. Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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