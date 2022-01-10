Onlarca ülkede binlerce aşı karşıtı sokağa döküldü!

Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde vaka sayılarını artırmasıyla birlikte aşı karşıtlığı da devam ediyor. Son olarak Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da gösteriler düzenlendi. Avrupa'da Omicron varyantıyla birlikte artış gösteren vaka sayıları, tedbirleri beraberinde getirdi. Bir yandan salgına karşı teyakkuzda olunurken, diğer yandan da aşı karşıtı eylemler devam ediyor. Hafta sonu Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da binlerce kişi tedbirleri protesto etmek için sokağa çıktı.