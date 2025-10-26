Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Burada her gün 20 bin ekmek, 2 bin simit, 2 bin poğaça ve 2 bin Diyarbakır çöreği üretiliyor. Üretim sürecinde usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz düzenli bir şekilde görevalıyor. Tesisimiz gayet nezih, temiz ve hijyenik ortamlarda hizmet vermektedir. Piyasadaki birçok fırınla karşılaştırıldığında çok daha sağlıklı koşullarda üretim yapılmaktadır. Elbette bu üretimlerin temel amacı yüksek ciroya ulaşmak ya da piyasayla rekabet etmek değildir. Bizim asıl amacımız, okullarımızdaki ilgili bölümlerde öğrencilerimizin mesleği uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yani biz burada ekmek, pasta, simit veya çörek üretiyorsak, bunu ticari kazanç için değil öğrencilerimizin öğrenmesi ve deneyim kazanması için yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin öğreneceği kadar üretim yapmak, bu süreçte kendilerine harçlık kazandırmak ve okulun döner sermayesini sürdürülebilir şekilde devam ettirmektir. Aynı anlayış, mobilya, kimya ve okul sırası-masa takımı üretimi yapan diğer meslek liselerimizde de geçerlidir. Tüm bu çalışmaların temel hedefi öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmek, üretim kültürünü kazanmak ve meslek yaşamına donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır."