Eğitim
8
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’daki meslek liseleri üretim gücüyle adeta birer sanayiye dönüştü. Ekmekten otel işletmeciliğine, kimyadan cilt bakımına kadar farklı alanlarda üretim yapan öğrenciler, geçen yıl 230 milyon lira kazandırdı.

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Diyarbakır’da meslek liseleri artık sadece eğitim yuvası değil, aynı zamanda üretimin kalbi hâline geldi. Kentteki 18 döner sermayeli meslek lisesinde öğrenciler, sabah derse girip öğleden sonra üretime geçiyor. Kimisi fırında ekmek pişiriyor, kimisi mobilya montajında, kimisi de otel işletmesinde görevalıyor. Geçen yıl bu okulların toplam cirosu 230 milyon lirayı buldu.

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Elde edilen cironun 20 milyondan fazlası öğrencilerin harçlıklarına aktarılırken yine öğrencilerin sigortaları da okullar tarafından yapıldı. Uygulamalı meslek liselerinden mezun olan öğrenciler kendi alanlarında kısa sürede iş bulup hayata atılabiliyor.

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin meslek liselerinde meslek öğrendiklerini ve mezun olduklarında hemen iş bulabildiklerini söyledi. Sadoğlu, "Şu anda Üçkuyular Uygulama Otelindeyiz. Burası aynı zamanda bizim meslek lisemiz. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de mezun olduklarında hemen iş bulma ve hayata atılma imkanı elde ediyorlar. Diyarbakır’da toplam 63 meslek lisemiz bulunuyor. Bunlara mesleki eğitim merkezlerimiz de dahildir. Bu 63 meslek lisemizin 18’inde döner sermaye faaliyetleri yürütülüyor. Bu okullarımızda üretim yapılıyor. Üretilen ürünler Diyarbakır halkının hizmetine sunuyoruz. Bu üretim sürecinde öğrencilerimiz hem üretime katılıyor hem mesleği öğreniyor hem de öğrencilik döneminde gelir elde ediyorlar. Bu yönüyle döner sermayeli meslek liselerimiz bizler için son derece kıymetli ve değerli kurumlardır. 2024 yılında Diyarbakır’daki döner sermayeli 18 okulumuzda toplam 230 milyon lira ciro elde edilmiştir. Sadece şu anda bulunduğumuz okulun cirosu ise 43 milyon liradır. Bu toplam cironun yaklaşık yüzde 10’u, üretime katılan öğrencilerimize ücret ve harçlık olarak ödenmiştir. Yani 230 milyonluk cironun yaklaşık 23 milyonu öğrencilerimize aktarılmıştır. Bu durum bizler için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Bulundukları okulda Diyarbakır’ın taşımalı eğitim kapsamında öğrenciler için ekmek üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Sadoğlu, şöyle devam etti:

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Burada her gün 20 bin ekmek, 2 bin simit, 2 bin poğaça ve 2 bin Diyarbakır çöreği üretiliyor. Üretim sürecinde usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz düzenli bir şekilde görevalıyor. Tesisimiz gayet nezih, temiz ve hijyenik ortamlarda hizmet vermektedir. Piyasadaki birçok fırınla karşılaştırıldığında çok daha sağlıklı koşullarda üretim yapılmaktadır. Elbette bu üretimlerin temel amacı yüksek ciroya ulaşmak ya da piyasayla rekabet etmek değildir. Bizim asıl amacımız, okullarımızdaki ilgili bölümlerde öğrencilerimizin mesleği uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yani biz burada ekmek, pasta, simit veya çörek üretiyorsak, bunu ticari kazanç için değil öğrencilerimizin öğrenmesi ve deneyim kazanması için yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin öğreneceği kadar üretim yapmak, bu süreçte kendilerine harçlık kazandırmak ve okulun döner sermayesini sürdürülebilir şekilde devam ettirmektir. Aynı anlayış, mobilya, kimya ve okul sırası-masa takımı üretimi yapan diğer meslek liselerimizde de geçerlidir. Tüm bu çalışmaların temel hedefi öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmek, üretim kültürünü kazanmak ve meslek yaşamına donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır."

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

Foto - Okullar fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 230 milyon liralık ciro yaptı

12’nci sınıf öğrencisi İnan Temel, "Burada usta öğreticilerimden hem maddi hem de manevi olarak çok güzel destek alıyorum. Şu anda 12’nci sınıf öğrencisiyim. Henüz gerçekleştirmek istediğim birçok hedefim var. Yurt dışına çıkmak ve iyi bir aşçı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. 10’ncu sınıf öğrencisi Havvanna Polat ise "Burada yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim alıyoruz. Okulumuzun bize sağladığı imkânlar sayesinde usta öğreticilerimizle birlikte hem uygulamalı eğitim görüyoruz hem de mesleki deneyim kazanıyoruz. Bu süreçte harçlık da kazanıyor, aynı zamanda mesleğimizle ilgili birçok şeyi öğreniyoruz. Benim en büyük hedefim ise buradan mezun olduktan sonra iyi bir iş sahibi olmak ve alanımda başarılı bir kariyer yapmaktır" ifadelerini kullandı.

