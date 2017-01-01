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O ülke çiğ et yeme alışkanlığını bırakamıyor

  • Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor.

  • Etiyopya'da halkın severek tükettiği besinlerin başında çiğ et geliyor.

  • Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya’da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor.

  • Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir “statü ve zenginlik” göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

  • EN YAYGINI "KİTFO"

    Tereyağı ve baharatla marine edilmiş kıymanın acı soslarla servis edilmiş hali olan “kitfo” yemeği, ülkede çiğ etin tüketilme şekillerinden en meşhur ve yaygın olanı.
    Sıklıkla teff unundan yapılmış geleneksel injera ekmeğiyle tüketilen kitfo, elle yeniyor. Bu yemek, bazı mekanlarda güney halklarına özgü kocho ekmeğiyle tüketiliyor.

  • Etiyopya mutfağının en önemli unsurlarından acı soslar çiğ et tüketiminin olmazsa olmazı.
    Başkent Addis Ababa’nın merkezi semtlerinden Piazza’da 15 yıldır kasaplık yapan Mamush Tekalau, her kesimden Etiyopyalının dükkanına gelerek çiğ et yediğini söyledi.

  • “ÇİĞ ETE BAYILIYORUM”

    Müşterilerin zevklerine göre yağlı, yağsız her türden eti servis ettiğini dile getiren Tekalau, kendisinin de çiğ ete bayıldığını özellikle oruç dönemlerinden sonra büyük bir keyifle bunu tükettiğini ifade etti.

  • “ACI BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜYOR"

    Kuşbaşı eti acı sosa bandırarak yiyen Kibrom Addis, etin marine edildiği için sağlık problemi yaratmayacağını ve acı sosun tüm bakterileri öldürdüğünü düşünüyor.
    Çiğ etin çok lezzetli olduğunu söyleyen Addis, “Özellikle oruç dönemi sonrasında tüm Etiyopyalılar ve tabii ki ben de eti çiğ yemeyi tercih ediyoruz.” dedi.

  • “ET DEĞİL KÜLTÜRLERİNİ YİYORLAR”

    Başkent Addis Ababa'daki özel bir kliniğin direktörü doktor Mesafint Abebe, çiğ et yemenin salmonella hastalığına neden olduğunu ifade ederek bu hastalığın kanlı ishale ve kramplara yol açtığını belirtti.

  • Abebe, “Aslında insanlar çiğ et değil kültürlerini yiyor.” diyerek halkın kendi kültürlerini deneyimlemekten büyük keyif aldığını kaydetti.

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