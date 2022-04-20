O şehirlerde yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, AA muhabirine, 2 yılı aşkın süredir salgın süreci geçirildiğini anımsatarak, bu süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca bir mücadele verdiğini söyledi. Vatandaşların da desteği ve aşılamalar neticesinde salgının iyi bir noktaya geldiğini belirten Pamukçu, son süreçle birlikte Batman'da yoğun bakım ve serviste yatan hasta sayısının sıfırlandığını kaydetti. "Şu anda Batman'daki kamu ve özel olmak üzere tüm hastanelerde serviste ve yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı hastamız bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Pamukçu, günlük vaka sayılarının da 10 ve 10'un altında olduğunu, vatandaşların Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattığını belirtti.