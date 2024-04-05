O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

Ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Yaşanan kriz şirketleri tehlike altına alırken peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son liste ise korkunç senaryoyu ortaya koydu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1 ayda iflas eden Türk şirketleri tek tek listeledi. TOBB tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında 1949 şirket kapandı. Söz konusu kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Böylece, 2024'ün ilk iki ayında toplam 3 bin 361 şirket kepenk indirmiş oldu. Şubat ayı ortalaması dikkate alınırsa günde yaklaşık olarak 65 şirketin iflas ettiği söylenebilir.