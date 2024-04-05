2024-04-05 18:43:00 O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var
Pandemiden sonra ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunu şirketlerin elini kolunu bağlamış durumda. Ülkemizde de etkisini gösteren bu kriz döviz kurundaki ateşle iyice harlandı. Peş peşe iflas haberleri gelirken yayınlanan son liste piyasaları şoke etti. 65 Türk firması iflas bayrağını çekti! Ekonomik krize dayanamayıp kepenkleri indirdiler. Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak.