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Ekonomi
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O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

2024-04-05 18:43:00
O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

Pandemiden sonra ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunu şirketlerin elini kolunu bağlamış durumda. Ülkemizde de etkisini gösteren bu kriz döviz kurundaki ateşle iyice harlandı. Peş peşe iflas haberleri gelirken yayınlanan son liste piyasaları şoke etti. 65 Türk firması iflas bayrağını çekti! Ekonomik krize dayanamayıp kepenkleri indirdiler. Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak.

#1
Foto - O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz Avrupa'da süren Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'da devam eden İsrail-Filistin gerilimi ile etkisini iyice arttırdı. Özellikle dolar kurundaki sert artış şirketleri zor durumda bırakırken peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen haber piyasaları şaşkına çevirdi. 65 Türk firması iflas bayrağını çekti! Ekonomik krize dayanamayıp kepenkleri indirdiler.

#2
Foto - O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

Ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Yaşanan kriz şirketleri tehlike altına alırken peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son liste ise korkunç senaryoyu ortaya koydu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1 ayda iflas eden Türk şirketleri tek tek listeledi. TOBB tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında 1949 şirket kapandı. Söz konusu kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Böylece, 2024'ün ilk iki ayında toplam 3 bin 361 şirket kepenk indirmiş oldu. Şubat ayı ortalaması dikkate alınırsa günde yaklaşık olarak 65 şirketin iflas ettiği söylenebilir.

#3
Foto - O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

İflas eden Türk firmalarının bazıları şu şekilde: • Tamtad Konserve • Taham İnşaat • Ekol Asansör • Dokur Tekstil • Çınar Konserve • Folyopak Ambalaj • Sed Geri Dönüşüm • Elimsan • Ege Botanik • Boiz Makine • Mandıracı Amca • Euro Trans

#4
Foto - O firmalar iflas bayrağını çekti! Listedeki isimleri görünce ağzınız açık kalacak! Aralarında ismi çok bilinen markalar da var

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