Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

"Kayseri'nin tarihini belki daha da gerilere götürecek. Neolitik Çağ içinde bir yere konumlandırılacak bir buluş veya keşif. Anadolu'nun birçok yerinde örnekleri var. Hakkari, Van, Mersin, Antalya, Çatalhöyük çok meşhurlarından. En batıda da Balıkesir, Aydın ve Muğla arasında Bafa Gölü kayısında Latmos var. Bunlardan en çok ön plana çıkanı ve üzerinde en çok çalışılanı da Çatalhöyük ile Latmos. Latmos'taki resimlere baktığımız zaman onlarla son derece benzeşiyor. Yani bizdeki resimlerde kahverengi renk hakim. Latmos'ta da benzer renkler ön plana çıkmakta. Orada kadın, erkek, aile, doğa ve çevreyle ilgili figürler var. Bunlar üzerine epeyce bir çalışma olmuş. Kayseri'deki de renk olarak benzemekte. Kadın ve erkek figürü olduğu, bu literatüre düşmüş çalışmalardan karşılaştırma yapıldığı zaman gerçekten çok benziyor. Özellikle 'T' harfine benzeyen figürler var. İster kadın, ister erkek, ister aile olsun çok fazla çalışma isteyecek."