Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

AA Giriş Tarihi:
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Kayseri'de bir vatandaşın ihbarıyla bulunan ve Neolitik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen, insan figürlü kaya resimleri keşfedildi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Kentteki bir dağlık alanda gezen vatandaş, yamaçtaki kayaların üzerinde fark ettiği resimlerin değerleri olabileceği düşüncesiyle yetkililere bildirdi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, resimlerin Neolitik Çağ'a ait olduğu değerlendirildi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaklaşık 11 yıldır Kayseri'nin yer altı envanteri çalışmasını sürdürdüklerini ancak bu tip örnekle hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Bu resimlerin Kayseri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

"Kayseri'nin tarihini belki daha da gerilere götürecek. Neolitik Çağ içinde bir yere konumlandırılacak bir buluş veya keşif. Anadolu'nun birçok yerinde örnekleri var. Hakkari, Van, Mersin, Antalya, Çatalhöyük çok meşhurlarından. En batıda da Balıkesir, Aydın ve Muğla arasında Bafa Gölü kayısında Latmos var. Bunlardan en çok ön plana çıkanı ve üzerinde en çok çalışılanı da Çatalhöyük ile Latmos. Latmos'taki resimlere baktığımız zaman onlarla son derece benzeşiyor. Yani bizdeki resimlerde kahverengi renk hakim. Latmos'ta da benzer renkler ön plana çıkmakta. Orada kadın, erkek, aile, doğa ve çevreyle ilgili figürler var. Bunlar üzerine epeyce bir çalışma olmuş. Kayseri'deki de renk olarak benzemekte. Kadın ve erkek figürü olduğu, bu literatüre düşmüş çalışmalardan karşılaştırma yapıldığı zaman gerçekten çok benziyor. Özellikle 'T' harfine benzeyen figürler var. İster kadın, ister erkek, ister aile olsun çok fazla çalışma isteyecek."

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Özsoy, resimlerin oyma şeklinde mi ya da boyayla mı duvarlara nakşedildiği gibi konuların net olmadığını anlatarak, bunlarla ilgili detaylı araştırmaların tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Bölgede başka figürlerin olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özsoy, "Şu anda fark edebildiğimiz bütün mağara resimlerinde ve özellikle Anadolu'da karşımıza çıkan hematit minerali ve taşla kilin karıştırılarak bir çeşit boya elde edilmesi, bununla duvarlara çeşitli figürlerin yapılması. Bu noktalar şu aşamada açık değil, ileride açıklamak durumunda kalacağız." diye konuştu.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Tarihlendirmede birçok etkene bakıldığını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

"Boya veya oyma olup olmayışına, figürlerin neyi temsil ettiğine ve benzeşmeye göre bir tarihleme yapılabiliyor. Tam raporlar yazıldığı zaman veya bununla ilgili uzmanlar çalışmaya başladığı zaman muhtemelen uluslararası arenada da yankı uyandıracaktır. Formundan, kullanılan boya tarzından, figürlerin şeklinden uzmanlar bir tarihleme çıkaracaktır fakat tarih öncesi zamana tarihlendirilmesi mümkün gözüküyor. Latmos dersek Latmos'la çağdaş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Hakkari ile veya belki de Göbeklitepe'yle. Gönül ister ki Göbeklitepe ile çağdaş olsun. Kesin bir şey söyleyememekle beraber, Neolitik Çağ'ın milattan önce 10 bin yılından başladığını düşünürsek, yazının bulunuşuna kadarki arada bir yerde. Kabaca 6 bin yıl civarı gibi dersek yanlış söylememiş oluruz."

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Özsoy, resimlerin bir sanatçı ya da bölgede yaşayan bir aile bireyleri tarafından çizilmiş olabileceğini dile getirdi.

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Duyarlı insanların bu tip değerlerin ortaya çıkmasında önemli görev üstlendiğinin altını çizen Özsoy, şunları kaydetti: "Vatandaşın ihbarı ve bu işe dikkat çekmesiyle olay bu aşamaya kadar ulaşabildi. Dolayısıyla bu insanların dikkati, öngörüsü veya koruma bilinci sayesinde diğer taraflarda çok büyük ilerleme kaydedildi. Biz de de muhtemelen aynısı olacak. Biz de bu insanlarla güzel haberler alacağız. Kayseri için önemli. Kayseri'nin tarihini daha gerilere çekmesi, biz de kaya resimlerinin hiç olmayışı ve ilk defa kaya resimlerinin açığa çıkması büyük bir kazanç."

Foto - Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Özsoy, Selçuklu, Osmanlı ve Roma gibi medeniyetleri etkileyen Erciyes'in görüntüsünün duvarla bu şekilde işlenmiş olup olmadığını merak ettiklerini sözlerine ekledi.

