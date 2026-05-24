Ne yumurta ne zeytin: Kolesterolü kesen turp ve o gıda 3 defa kullanılır! Saraçoğlu reçeteyi verdi

Yüksek kolesterolün yanı sıra kolesterolden çok daha tehlikeli olan trigliseriti (kandaki bir çeşit yağ) düşürmenin formülünü açıklayan ünlü profesör, mutfaktaki iki temel gıdaya işaret etti. Haftada 3-4 defa tüketilecek yeşil mercimek çorbasının ve sofralardan eksik edilmemesi gereken kırmızı turbun damarları temizlediğini belirten Saraçoğlu, "Bir ay uygulayın, sonra gidin ölçtürün, kolesterolün nasıl düştüğünü kendi gözlerinizle görün" dedi. Yeşil mercimeğin sadece sıradan bir bakliyat olmadığını, tam bir protein bombası olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, kolesterol hastalarına şu tavsiyede bulundu: "Kolesterolü ne düşürür? Yeşil mercimek çorbası. Haftada 3-4 defa yeşil mercimek çorbası tüketmek, vücuttaki toplam kolesterolünüzü dengeler ve aşağı çeker. Sporcuların da gözdesi olan yeşil mercimek, bilinen tüm gıdalar arasında protein oranı en yüksek olanların başında gelir."