Ne yumurta ne zeytin: Kolesterolü kesen turp ve o gıda 3 defa kullanılır! Saraçoğlu reçeteyi verdi
İbrahim Saraçoğlu, modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan yüksek kolesterole karşı turp ve o gıdayı şiddetle önerdi...
Vücuttaki yağ dengesini iyileştirmek, kalp krizi riskini azaltmak ve karaciğeri temizlemek isteyenler için doğanın sunduğu çözümlere dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yine bir tedavi rehberi sundu.
Yüksek kolesterolün yanı sıra kolesterolden çok daha tehlikeli olan trigliseriti (kandaki bir çeşit yağ) düşürmenin formülünü açıklayan ünlü profesör, mutfaktaki iki temel gıdaya işaret etti. Haftada 3-4 defa tüketilecek yeşil mercimek çorbasının ve sofralardan eksik edilmemesi gereken kırmızı turbun damarları temizlediğini belirten Saraçoğlu, "Bir ay uygulayın, sonra gidin ölçtürün, kolesterolün nasıl düştüğünü kendi gözlerinizle görün" dedi. Yeşil mercimeğin sadece sıradan bir bakliyat olmadığını, tam bir protein bombası olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, kolesterol hastalarına şu tavsiyede bulundu: "Kolesterolü ne düşürür? Yeşil mercimek çorbası. Haftada 3-4 defa yeşil mercimek çorbası tüketmek, vücuttaki toplam kolesterolünüzü dengeler ve aşağı çeker. Sporcuların da gözdesi olan yeşil mercimek, bilinen tüm gıdalar arasında protein oranı en yüksek olanların başında gelir."
Kolesterolün yanı sıra kalp krizi riskini doğrudan tetikleyen trigliserit yüksekliğine karşı iri kırmızı turbu öneren İbrahim Saraçoğlu, yöntemi şöyle anlattı: "Yeşil mercimek çorbası trigliseriti düşürmez. Trigliserit ise kolesterolden çok daha tehlikelidir; yükselirse kalp krizi geçirme riskiniz artıyor demektir. İşte bunu düşüren muhteşem güç kırmızı turptur. Sabah kahvaltısında yenen o küçük turplardan bahsetmiyorum. Kalın kırmızı turplardan alıp bolca salatanızın üzerine rendeleyin. Evel Allah bir ay sonra gidin kanınızı ölçtürün, o trigliseritin nasıl düştüğünü göreceksiniz."
Saraçoğlu, sabahları ne kadar uyursa uyusun yorgun kalkanların, dinç uyanamayanların temel sorununun hepatosteatoz yani karaciğer yağlanması olduğunu belirtti. 1. ve 2. derece karaciğer yağlanmasını tamamen ortadan kaldıran meşhur kürünün tarifini ve uygulama takvimini ise şu şekilde verdi: 15-16 adet taze maydanozu saplarıyla birlikte ayıklayın. Üzerine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 bardak su ilave edin. Tüm malzemeleri blenderın (karıştırıcı) içine atın ve yaklaşık 1 dakika boyunca çalıştırın. Karışım tamamen akışkan, yemyeşil bir sıvı halini alacaktır. Hazırladığınız bu yemyeşil suyu her sabah aç karna taze olarak için. Kürün ardından 10 dakika bekledikten sonra normal kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Haberde yer alan beslenme tavsiyeleri destekleyici niteliktedir. Kronik rahatsızlığı olanların, düzenli ilaç kullananların ve kanser hastalarının bu kürleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir doktor kontrolünden geçmesi ve hekimlerine danışması gerekmektedir. Hazırladığınız bu yemyeşil suyu her sabah aç karna taze olarak için. Kürün ardından 10 dakika bekledikten sonra normal kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bu kürü kesintisiz olarak 15 gün boyunca uygulayın. Ardından vücudu dinlendirmek için 1 hafta ara verin. Aradan sonra bir 15 gün daha uygulayarak kürü tamamlayın. Programda gelen "Kanser hastası olan biri bu kolesterol kürünü uygulayabilir mi?" sorusuna da doğrudan yanıt veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Tabii ki uygulayabilir. Yeşil mercimek çok güçlü bir bitkisel protein kaynağıdır, vücudun direncini artırır ve hücreleri destekler" diyerek doğal beslenmenin iyileştirici gücüne vurgu yaptı.
