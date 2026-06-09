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#1
Foto - Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı ve camia seçim gündemini geride bıraktı. Yıldırım hemen transferler için kolları sıvarken, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin mazbatanın alınmasından hemen sonra resmen açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın listesinde ses getirecek bir isim daha olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!

Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de seçim gündemi geride kaldı ve transfer ile teknik direktöre yoğunlaşıldı. Golcü transferinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'i açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesindeki bir isim daha ortaya çıktı.

#3
Foto - Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldı. Alman ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan İspanyol futbolcunun da kulüpten ayrılmak istediği aktarıldı.

#4
Foto - Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!

Fenerbahçe'nin Grimaldo'nun ayrılık isteğini fırsat bilerek hem kulüp hem de futbolcuyla anlaşmaya varmak istediği duyuruldu.

#5
Foto - Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!

Grimaldo geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

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Yorumlar

Vatandaş

Yıldırımı şimşek çarpmış gibi adam nasılda yaşlanmış vay be 2015 yıllarından eser yok.
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