Ne Muriqi ne Guirassy! Aziz Yıldırım'ın asıl bombası meğer Almanya'daki o yıldızmış!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bombaları art arda patlamak üzere...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bombaları art arda patlamak üzere...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı ve camia seçim gündemini geride bıraktı. Yıldırım hemen transferler için kolları sıvarken, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin mazbatanın alınmasından hemen sonra resmen açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın listesinde ses getirecek bir isim daha olduğu ifade edildi.
Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de seçim gündemi geride kaldı ve transfer ile teknik direktöre yoğunlaşıldı. Golcü transferinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'i açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesindeki bir isim daha ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldı. Alman ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan İspanyol futbolcunun da kulüpten ayrılmak istediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Grimaldo'nun ayrılık isteğini fırsat bilerek hem kulüp hem de futbolcuyla anlaşmaya varmak istediği duyuruldu.
Grimaldo geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.
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