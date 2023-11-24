Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

“Bir milyona müşteri bulunamıyor” Depremlerde Bostanbaşı Mahallesi’nin büyük bir yara aldığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Depremler sonrası kamuoyunda Bostanbaşı’nın tamamı yıkılmış gibi bir algı oluşturuldu. Bölgede hasarlı binalar var ama tamamının hasarlı gösterilmesi hoş değil. Boştanbaşı’nda depremler öncesi 5 -6 milyona satılan dairelere bir, 1,5 milyona müşteri bulunamıyor. Olumsuz algı insanları tedirgin duruma getirdi daire satışına bölge tamamen kapandı. Sağlam binalar bile satılmıyor. Biz emlakçılar olarak bölgedeki tüm binaların depreme dayanıksız olduğu düşüncesine katılmıyoruz ve bir çok binanın da sağlam olduğunu düşünüyoruz. Burada sağlam, az hasarlı konutların sahipleri kendi imkanlarıyla yeniden bir hasar tespiti yaparak insanlara sunmalı çünkü düşünün Aralık 2022’de 5 milyon kredi kullanılarak alınan bir konuta müşteri bulunamıyor.