  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Büyük şok! Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O iddia ortalığı çok fena sallayacak

Çöpe atarak büyük hata yapıyorsunuz! Faydasını öğrenince çöpten bile çıkarmak isteyeceksiniz! Olacak şey değil

Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Ödemeler aralık ayında yapılacak! Şartlar açıklandı bile! O parayı almak için uygun olan herkes başvursun

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

Saat saat duyurdular! İşlerinizi ayarlayın! Buna bakmayan hapı yutar

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü
Emlak Rehberi
6
Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

2023-11-24 13:48:50
Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da depremler öncesi 5 ila 6 milyona satışa sunulan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor.

#1
Foto - Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremler öncesi 5 ila 6 milyona satışa sunulan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor. Kentin en prestijli bölgesi olan Bostanbaşı’ndaki dairelerle kimse ilgilenmezken bölgedeki çok sayıda ağır hasarlı yüksek katlı binanın patlayıcı ile yıkımı sürüyor.

#2
Foto - Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

“Bir milyona müşteri bulunamıyor” Depremlerde Bostanbaşı Mahallesi’nin büyük bir yara aldığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Depremler sonrası kamuoyunda Bostanbaşı’nın tamamı yıkılmış gibi bir algı oluşturuldu. Bölgede hasarlı binalar var ama tamamının hasarlı gösterilmesi hoş değil. Boştanbaşı’nda depremler öncesi 5 -6 milyona satılan dairelere bir, 1,5 milyona müşteri bulunamıyor. Olumsuz algı insanları tedirgin duruma getirdi daire satışına bölge tamamen kapandı. Sağlam binalar bile satılmıyor. Biz emlakçılar olarak bölgedeki tüm binaların depreme dayanıksız olduğu düşüncesine katılmıyoruz ve bir çok binanın da sağlam olduğunu düşünüyoruz. Burada sağlam, az hasarlı konutların sahipleri kendi imkanlarıyla yeniden bir hasar tespiti yaparak insanlara sunmalı çünkü düşünün Aralık 2022’de 5 milyon kredi kullanılarak alınan bir konuta müşteri bulunamıyor.

#3
Foto - Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

Vatandaşlarımızın yaptığı yatırımlara masraflara insan üzülüyor buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

#4
Foto - Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

“Konut satışları durdu” Depremler sonrası kent genelinde konut satışların durduğunu da aktaran Özgül, "Depremler sonrası konut bazında gayrimenkul satışları durdu. Arsa talepleri var, arsalar içinde talepler çoğalınca fiyatlar çok yükseldi. Alım gücü azalan insanlar gayrimenkule yatırım yapmamakta. Gayrimenkul sektörün canlanması lazım böyle gider ise bir çok firma iflas edecek duruma gelecektir. Burada şehrin idarecilerine büyük görev düşüyor” diye konuştu.

#5
Foto - Ne alan var ne de soran! 6 milyona satılan dairelerin yeni fiyatı şaşkına çevirdi

Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi
Ekonomi

Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasada durgunluğun artacağını söyledi.
Al birini vur ötekine! İsrail Hükümeti kendi adamlarına savaş açtı
Dünya

Al birini vur ötekine! İsrail Hükümeti kendi adamlarına savaş açtı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmalar ile ilgili karşı "bozguncu ve yalan propa..
Gündem

"İsrail açlığı silah olarak kullanıyor" dedi, istifa etti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor. Tunuslu ünlü oyuncu, Gazze'de "açlığın savaş silahı olarak kullanıl..
Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız
Siyaset

Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.
Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu
Gündem

Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu

İstifalarla sarsılan İYİ Parti’de Meral Akşener’in, “Karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var” sözleri tartışmalara yeni bir boyut..
‘Yargı raporu’ iddiasına MİT’ten yanıt
Gündem

‘Yargı raporu’ iddiasına MİT’ten yanıt

MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na ‘yargı raporu’ sunduğu yönündeki iddialar asılsız çıktı. MİT, Başsavcılığa gönderdiği resmi yazıda böyle bir rapo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23