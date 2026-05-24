NATO üyelerinin yüreğini ağzına getiren korkunç hamle!Avrupa’nın sınırına nükleer füzeleri dizdiler
Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, Baltık bölgesinde gerilen ilişkilerin ardından askeri hareketliliği zirveye çıkararak geniş çaplı bir nükleer tatbikat başlattıklarını duyurdu. Tatbikat kapsamında nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 500 kilometre menzilli Iskander-M mobil güdümlü füzeleri, ormanlık alanda fırlatıcılara yüklenerek Avrupa sınırına sevk edildi. Toplamda 64 bin askeri personel, binlerce zırhlı araç ve nükleer kapasiteli denizaltıların katıldığı bu dev gövde gösterisi üzerine Ukrayna da kuzey sınırlarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.