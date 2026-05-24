NATO üyelerinin yüreğini ağzına getiren korkunç hamle!Avrupa’nın sınırına nükleer füzeleri dizdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, Baltık bölgesinde gerilen ilişkilerin ardından askeri hareketliliği zirveye çıkararak geniş çaplı bir nükleer tatbikat başlattıklarını duyurdu. Tatbikat kapsamında nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 500 kilometre menzilli Iskander-M mobil güdümlü füzeleri, ormanlık alanda fırlatıcılara yüklenerek Avrupa sınırına sevk edildi. Toplamda 64 bin askeri personel, binlerce zırhlı araç ve nükleer kapasiteli denizaltıların katıldığı bu dev gövde gösterisi üzerine Ukrayna da kuzey sınırlarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Baltık bölgesinde yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleri nedeniyle Avrupa’daki NATO üyeleriyle ilişkilerin gerildiği bir dönemde, Rusya ve Belarus’tan askeri hareketliliği tırmandıracak kritik bir hamle geldi.

Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, düzenlenen geniş çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında, Rus nükleer mühimmatının Belarus’taki saha depolama tesislerine sevk edildiğini duyurdu. İki ülke, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerin ormanlık bir alanda fırlatıcılara yüklendiği anlara ilişkin askeri araç görüntülerini "videolu kanıt" olarak dünya kamuoyuyla paylaştı.

Belarus Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntülerin askeri tatbikatlar çerçevesinde bir füze birliğinin operasyon bölgesindeki saha depolama noktalarına yapılan nükleer mühimmat sevkiyatını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Sevkiyatta kullanılan ve NATO tarafından 'SS-26 Stone' olarak kodlanan mobil güdümlü füze sistemi Iskander-M dikkat çekiyor. Sovyet döneminden kalan emektar Scud füzelerinin yerini alması için tasarlanan Iskander-M sistemi, 500 kilometre menzile sahip olup hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıyabilme özelliğiyle bölgedeki caydırıcılık dengelerini doğrudan etkiliyor.

Baltık ülkelerinde tedirginliğe yol açan ve salı günü başlayan üç günlük nükleer tatbikat, Rusya ve Belarus genelinde çok geniş bir askeri güçle icra edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe gününe kadar süren bu gövde gösterisine 64 bin askeri personel ile 7 bin 800 parça askeri teçhizatın katıldığını açıkladı.

Dev tatbikatta ayrıca 200’den fazla füze fırlatıcı, 140’ı aşkın İHA, 73 su üstü gemisi ve 8'i füze taşıma kapasiteli stratejik denizaltı olmak üzere toplam 13 denizaltı görevalıyor. Sınır hattındaki bu nükleer hareketlilik, Ukrayna cephesinde de alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), nükleer tatbikata yanıt olarak Kiev’in kuzey bölgelerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Alınan önlemlerle Rus ve Belarus güçlerinin sınır bölgelerine sızarak gerçekleştirebileceği olası sabotaj ve terör eylemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

