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Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

2024-09-09 11:16:40
Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Türkiye küçük bir kızın ölümünü konuşuyor.

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#1
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

19 gündür kamuoyunun gündeminde olan 8 yaşındaki Narin Güran, dün Diyarbakır'da bir dere kenarında bulundu. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinden sonra talihsiz kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cansız bedeni bulunduktan sonra küçük kızın ölümündeki sır perdesinin aralanması için Adli Tıp süreci başladı.

#2
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Düzenlenen ön raporda Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

ABLASI DA ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ/ Konuya ilişkin aile fertleri dahil 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devem ederken Narin'n ablasının da 9 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

#4
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Narin'in annesi, küçük kız kaybolduktan sonra verdiği bir röportajda “Narin’im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti.” ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Konuyu, Halk TV yayıncısı İsmail Küçükkaya'da gündeme taşıdı. Küçükkaya, bölgede gelişmeleri aktarmak üzere yayına bağlanan muhabir Ferit Demir'e sordu.

#6
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Narin'in engelli ablasının 9 yaşındayken merdivenlerden düşerek öldüğü bilgisine ulaştığını belirten Küçükkaya, bilgisini teyit ettirmek istedi.

#7
Foto - Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

Demir ise, bölgede çalışmalarını yürütürken aile fertleri tarafından tehdit edildiklerini ve Narin'in ablasının ölümü ve köyde daha önce hayatını kaybedenler hakkında da farklı iddiaların ortaya atıldığını söyledi. Demir, "Narin'in engelli yatalak ablası 9 yaşındayken öldüğü söyleniyor. Narin'in akrabaları içinde farklı ölümler de var." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Kimseyi suçlayamam ama köyden çok yakında lağım fışkıracak bunu hissediyorum.

Ali tutma

İdam tek çözüm
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