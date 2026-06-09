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Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle
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Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

CANiK yetkilileri, sahada kanıtlanmış 50 yıllık operasyonel geçmişe sahip 30x113 mm konseptini ileri atış kontrol teknolojileriyle birleştirerek stratejik tesislerin güvenliğinde yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu. Jeopolitik risklerin merkezinde yer alan Türkiye'nin bu alanda ulaştığı operasyonel olgunluk seviyesi, hem yurt içinde hem de dost ve müttefik ülkelerin savunma pazarında yoğun bir sipariş talebiyle karşılandı.

#1
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deniz güvenliğinin geleceğini şekillendiren teknolojilerin, stratejilerin ve operasyonel yaklaşımların ele alındığı uluslararası platformlardan Deniz Güvenliği Konferansı, bu yıl CANiK ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

#2
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Konferans, askeri karar vericileri, akademisyenleri ve savunma sanayisi temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak, deniz güvenliğine yönelik güncel tehditler, ihtiyaçlar ve yenilikçi çözümler üzerine değerlendirmelere ev sahipliği yaptı. Konferansta, özellikle Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşıyla değişen deniz harekat ortamında, insansız sistemlerin yarattığı asimetrik tehditlere karşı geliştirilen yenilikçi çözümler ele alındı.

#3
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Şirket, konferansta asimetrik tehditlere karşı maliyet etkin sistem sunan 30x113 mm çözümüyle ilgi gördü. CANiK ve grup şirketlerinin yeteneklerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen 30x113 milimetre (mm) çözümü, dron radarları, modern sensörler ve yapay zeka destekli hedef takip sistemleriyle entegre edilerek çözüm ortaya koydu. Çözümün etkinliği CANiK bünyesinde üretilen dünyanın en düşük geri tepmeli 30x113 mm top sistemlerinden biri olan VENOM LR ile SYS Grup şirketlerinden "UNIROBOTICS" imzalı "TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" (UKSS) ile entegre edilerek kullanıcılara sunuluyor.

#4
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Entegre yapı sayesinde denizden havaya, denizden denize, karadan havaya ve karadan denize senaryolarda tehditlere karşı etkinlik sağlanıyor. Radarlar, elektro-optik sistemler ve aktif hedef takip sistemleriyle tam uyumlu çalışan çözüm, dron sürüleri ve kamikaze İHA'lara karşı, milyonlarca dolarlık füze sistemlerine oranla düşük maliyetli angajman imkanı sunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gençay Gençer, muharebe sahasında ve olası tehdit unsurlarında yaşanan değişimlerin savunma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

#5
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Deniz Kuvvetleri'nin himayesinde faaliyet gösteren "Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi" tarafından düzenlenen konferansların, deniz güvenliği alanındaki güncel tehditler, ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına inandıklarını aktaran Gençer, "Jeopolitik açıdan son derece stratejik bir konumda bulunan Türkiye, günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerin ve güvenlik risklerinin etkilerini yakından hisseden ülkelerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı. Gençer, "Bu nedenle ülkemizin deniz güvenliği alanında geliştirdiği yenilikçi ve etkin çözümlerin, yalnızca Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

#6
Foto - Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Değişen güvenlik ihtiyaçlarından hareketle, 50 yılı aşkın operasyonel geçmişe sahip 30x113 mm topların sahada kanıtlanmış etkinliğini, modern sensörler, ileri atış kontrol sistemleri ve mobil katmanlı savunma konseptiyle bir araya getirerek son derece etkili çözüm ortaya koyduklarını kaydeden Gençer, "Sahadan elde ettiğimiz geri bildirimler, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda sistemlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni kabiliyetlerle güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Gençer, geldikleri noktada 30x113mm VENOM LR ve TRAKON 30 çözümünün, limanların, kritik tesislerin, stratejik altyapıların ve yüksek değerli platformların korunmasında önemli rol oynayabilecek olgunluk ve yetkinlik seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Farklı ülkelerden kullanıcıların bu konsepte gösterdiği yoğun ilgi de geliştirdiğimiz çözümün sahadaki karşılığını ve operasyonel değerini açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle hareket ederek, yenilikçi teknolojilerimiz ve entegre savunma çözümlerimizle güvenliğin, istikrarın ve caydırıcılığın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

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