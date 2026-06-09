Müttefikler sıraya girdi! Türkiye’den stratejik tesisleri demir kubbe gibi koruyacak hamle

Değişen güvenlik ihtiyaçlarından hareketle, 50 yılı aşkın operasyonel geçmişe sahip 30x113 mm topların sahada kanıtlanmış etkinliğini, modern sensörler, ileri atış kontrol sistemleri ve mobil katmanlı savunma konseptiyle bir araya getirerek son derece etkili çözüm ortaya koyduklarını kaydeden Gençer, "Sahadan elde ettiğimiz geri bildirimler, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda sistemlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni kabiliyetlerle güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Gençer, geldikleri noktada 30x113mm VENOM LR ve TRAKON 30 çözümünün, limanların, kritik tesislerin, stratejik altyapıların ve yüksek değerli platformların korunmasında önemli rol oynayabilecek olgunluk ve yetkinlik seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Farklı ülkelerden kullanıcıların bu konsepte gösterdiği yoğun ilgi de geliştirdiğimiz çözümün sahadaki karşılığını ve operasyonel değerini açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle hareket ederek, yenilikçi teknolojilerimiz ve entegre savunma çözümlerimizle güvenliğin, istikrarın ve caydırıcılığın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."