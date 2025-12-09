Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

‘PROJELER, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONUNA KATKI SUNMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ’ Hazar Altaş, projelerin geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler vererek, “Bugün burada tanıttığımız sistemler, 2023 yılından beri üzerinde çalıştığımız TÜBİTAK projesinin geliştirilmesiyle elde edilmiş, Ar-Ge faaliyetlerinin bir sonucudur. Amacımız savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında Türkiye’nin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Radar teknolojileri konusunda Lasersan Savunma Sanayi ile yaptığımız iş birliği, ülkemize ileri seviye bir teknoloji kazandıracak. Bu süreçte, hem üniversitemizin desteğini hem de Gaziantep OSB Teknokent’in sunduğu güçlü ekosistemi her aşamada hissettik. Bu projeler teknik ürünler olmaları dışında sahadaki insanların hayatını kolaylaştıracak, güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek ve afet bölgelerinde kritik çözümler sunacak sistemlerdir. Destek veren üniversiteme, tüm akademisyenlerimize, Ar-Ge ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.