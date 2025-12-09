  • İSTANBUL
Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

AA Giriş Tarihi:
Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

Gaziantep’te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş, radar cihazı, taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron geliştirdi. Altaş, tanıtımını yaptığı cihazlarla Türkiye’nin savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında hizmet sunacağını söyledi.

#1
Foto - Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

HKÜ Mühendislik Fakültesi mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş, HKÜ Teknokent’te RİGELSAN Ar-Ge Savunma Güvenlik Teknolojileri şirketini kurdu. Burada çalışmalar gerçekleştiren Altaş, radar cihazı, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron geliştirdi. Geliştirilen yapay zeka tabanlı dron sistemiyle jammer etkilerinden bağımsız çalışabilme, kesintisiz enerji alarak 5-7 saat havada kalabilme ve şebekeye bağlandığında 72 saate kadar uçuş süresi sunuyor. Hazar Altaş'ın aynı zamanda geliştirdiği enkaz altı ve duvar arkası radar sistemleri ise iş birlikçi firma tarafından geliştirilerek hizmete sunulması hedefleniyor.

#2
Foto - Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

Yerli ve milli olanaklarla geliştirilen ileri teknoloji çözümlerinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda radar cihazı, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron olmak üzere toplam 3 cihaz tanıtıldı. Lansmana Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Sanayi ve Ticaret Odaları başkanları ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD temsilcileri katıldı. Vali yardımcısı Uygur, kent sanayisinin artık tekstil ağırlıklı üretimden daha yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine yönelmesi gerektiğini belirterek, bu dönüşümün ancak üniversiteler ile teknoparkların güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Türkiye’nin son 10-15 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade eden Uygur, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de ortağı olduğu OSB Teknokent’in bu sürecin önemli aktörleri arasında olduğunu söyledi.

#3
Foto - Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

‘AFET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK İÇİN ÖNEM TAŞIYOR’ Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin girişimcilik kültürünü destekleyen yaklaşımını vurgulayarak, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra araştırma, geliştirme ve girişimcilik alanlarındaki adımlarını da desteklemeyi temel bir görev olarak kabul ediyoruz. Radar sistemleri, taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze dron gibi projeler afet yönetimi ve güvenlik operasyonları açısından kritik önem taşıyacaktır” dedi.

#4
Foto - Müthiş projeler tanıtıldı! Milli savunma teknolojisine öğrenci dokunuşu

‘PROJELER, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONUNA KATKI SUNMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ’ Hazar Altaş, projelerin geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler vererek, “Bugün burada tanıttığımız sistemler, 2023 yılından beri üzerinde çalıştığımız TÜBİTAK projesinin geliştirilmesiyle elde edilmiş, Ar-Ge faaliyetlerinin bir sonucudur. Amacımız savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında Türkiye’nin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Radar teknolojileri konusunda Lasersan Savunma Sanayi ile yaptığımız iş birliği, ülkemize ileri seviye bir teknoloji kazandıracak. Bu süreçte, hem üniversitemizin desteğini hem de Gaziantep OSB Teknokent’in sunduğu güçlü ekosistemi her aşamada hissettik. Bu projeler teknik ürünler olmaları dışında sahadaki insanların hayatını kolaylaştıracak, güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek ve afet bölgelerinde kritik çözümler sunacak sistemlerdir. Destek veren üniversiteme, tüm akademisyenlerimize, Ar-Ge ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

