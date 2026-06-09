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Spor
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Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor
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Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Trabzonspor yeni sezon öncesi sol kanat hücum hattını güçlendirmek için İtalya'da yeri yerinden oynattı. Bordo-mavili yönetimin bu bölge için ilk tercihi sezonu Cagliari'de tamamlayan Semih Kılıçsoy. Semih'i kadroda tutamayacağını anlayan Cagliari, milli oyuncunun yerini Bologna'nın 22 yaşındaki Arjantinli oyun kurucusu Benjamín Domínguez ile doldurmak istedi. Ancak Trabzonspor, Semih'in alternatifi olarak Dominguez için de Bologna ile temas kurdu.

#1
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için hırs ve azimle çalışan Trabzonspor, transfer hattında Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili yönetimin sol kanat forvet pozisyonu için belirlediği yol haritası, İtalyanlarla kafa kafaya geldi.

#2
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Karadeniz devinin bu bölge için ilk tercihi geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy. Trabzonspor, milli oyuncuyu için şartları zorlarken, bu hamle Cagliari'nin planlarını tamamen altüst etti.

#3
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

İtalya'dan gelen bilgilere göre; Semih Kılıçsoy'u geri almak için indirim isteyen Cagliari milli oyuncuyu beklerken B planını da devreye soktu. İtalyan ekibinin yeni sportif direktörü Pietro Accardi, Semih'in yerine Bologna'nın 22 yaşındaki Arjantinli oyun kurucusu Benjamín Domínguez'i gözüne kestirdi.

#4
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Ancak İtalyan ekibi ikinci bir Trabzonspor şokuyla daha sarsıldı. Çünkü sol kanat forvet havuzunu geniş tutan Trabzonspor, Semih olmazsa diye Benjamín Domínguez için de Bologna'nın kapısını resmen çaldı.

#5
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Bordo-mavililerin, Bologna forması giyen genç Arjantinli için ilk resmi teklifini sunması Çizme basınına bomba gibi düştü. Cagliari, Semih'in gidişiyle doğacak boşluğu Domínguez ile kapatmak isterken; Trabzonspor'un bu transfere de somut ve agresif bir şekilde dahil olması İtalyanların elini kolunu bağladı.

#6
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Trabzonspor'un bu güçlü varlığı, Bologna'nın iştahını kabartırken transfer maliyetlerini de Cagliari'nin karşılayamayacağı seviyelere çekme riski taşıyor.

#7
Foto - Müthiş hamle: İtalyanların başına bela oldu! Trabzonspor her yerden çıkıyor

Fotospor'a göre; Çizme ekibi şimdi hem Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip etmek hem de B planı olan Domínguez'i Trabzonspor’a kaptırmamak için yoğun bir strateji savaşı vermek zorunda.

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