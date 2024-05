Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından gündeme damga vuran bir paylaşım yaptı. Sancak'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı. "Şimdi açık konuşayım benden her ismi her olayı açıklamamı beklemeyin. Çünkü bazı dosyalar hala açık ve her an operasyon yapılma ihtimali var" diyen Murat Sancak, Süper Lig'den alt liglere kadar her alanda FETÖ yapılanması olduğunu anlattı.