Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Aylardır kuraklığın pençesinde kalan Hatay’daki Milleyha Kuş Cenneti, etkili yağışların ardından adeta yeniden doğdu. Su seviyesinin yükselmesiyle bölgeye hayat ve kuş sesleri geri döndü...

#1
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha Kuş Cenneti, uzun süredir süren kuraklığın ardından etkili olan yağışlarla birlikte yeniden can buldu. Bir zamanlar çatlamış topraklarıyla sessizliğe bürünen sulak alan, yağmurlarla birlikte yeniden suya kavuştu.

#2
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Kentte 2024 yılına göre etkili olan yağış 2025 yılında yüzde 66 oranında geriledi. Kuraklık kentin su ihtiyacı karşılayan barajları yok olma noktasına getirirken Samandağ ilçesinde bulunan ve 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti de kuraklıktan etkilenmişti.

#3
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Hatay'da geçtiğimiz haftayla birlikte etkili olan şiddetli yağış zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ederken yağışlı hava Milleyha Kuş Cenneti'ne yaradı. Sulak alanda su seviyesi yeniden artmaya başladı ve kuşların göç yolundaki Milleyha'da yeniden kuşların sesleri yankılanmaya başladı.

#4
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, yağmurların can suyu olduğu Milleyha Kuş Cenneti'nde; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi türlerin yaşamaya devam ettiğini söyledi.

#5
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Yağan yağmurlarla suya kavuşan Milleyha Kuş Cenneti'nde kuş türleri sayısının arttığını söyleyen kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Ben kuş gözlemcisiyim ve aynı zamanda fen öğretmeniyim. Milleyha Kuş Cennetini son 5 yıldır takip ediyorum. Burada fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Burayı tanıdıktan sonra kuşlara olan ilgim bayağı arttı. Tabi Hatay ve Güney Akdeniz'de son 65 yılının en kurak zamanını yaşıyoruz. Barajlardaki su seviyeleri korkutucu düzeydeydi. Bu durum da hayatımıza çok yansıdı. Yer altı kuyuları kurudu, suya ulaşmak çok zor oldu ve susuzluk bütün canlılar için en büyük sorunlar halinden birini aldı. Her şeye ve kuraklığa rağmen bir günde 50 ila 60 kuş türünü barındırmaya devam ediyor. Son günlerde yağan yağmurlar sayesinden suların geri gelmesi ve Milleyha'daki ana gölün suyla kavuşması sonucunda kuş türlerinde sayı arttı. Sahada; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi hepsi kuş cennetinde güle oynaya yaşıyorlar. Ortam muhteşem ve sakin gidiyor" dedi.

#6
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Son yağan yağmurlarla Milleyha Kuş Cenneti'nin tekrardan canlandığını ifade eden kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Dilerim ki bütün ülkemiz için kuraklık günleri geride kalır. Kuraklık gelecek yıllarda devam ederse bizleri büyük sıkıntılar bekliyor. Ben iyimser olarak dilerim ki bu kuraklığı bir daha yaşamayız. Ciddi kuraklık dönemi geride bırakmaya çalışıyoruz ve umarım bu yağışlar devam eder.

#7
Foto - Mucizevi dönüşüm! Milleyha Kuş Cenneti yeniden canlandı

Milleyha tekrardan canlandı diyebiliriz. Normalde 12 ay boyunca suyu barındıran bir saha burası. Her yıl kuruyacak diye bir durum yok. Gerçekten bu yıl su çok erken çekildi. Normalde temmuz ayında çekilmesi gereken su, kuraklığın artışından dolayı nisan ayının sonlarında çekilmeye başlanmıştı ama şimdi tekrardan canlandı. Bu yağmurlar can suyu oldu. Çünkü neredeyse yaz aylarını sıfır çektik. Yaz aylarında genelde sürpriz yağışlar olurdu ama bu yaz aylarında hiç görmedik. Son günlerde yağan yağmur, geçen yılın kış aylarında hiç yağmadı" ifadelerini kullandı.

