Muazzez Abacı’nın dev serveti ortaya çıktı! Her şey ona kaldı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 78. yaş gününde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının geride bıraktığı Tuzla’daki villa, Kuzguncuk ve Şişli’deki daireleri, bankadaki yüksek meblağlar ve değerli araçları ile dev bir servete sahip olduğu iddia ediliyor. Mirasın yasal tek sahibi ise Abacı'nın tek çocuğu Saba oldu. Peki Abacı'nın kızı Saba kimdir, ne iş yapıyor? İşte cevabı...

Türk sanat müziğinin usta isimlerinin başında gelen Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı Abacı, 78. yaş günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Sanatçının mirası ve sahip olduğu servetine dair ortaya bazı iddialar atılmaya başlandı. Usta ismin iddiaların odağındaki dev serveti dudakları uçuklattı. Bu iddialar sosyal medyada yankı bulurken, gözler Abacı'nın tek çocuğu olan Saba'ya çevrildi. Mirasın hepsi ona kaldı...

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen usta sanatçı, 78. yaş gününde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Abacı'nın vefatının ardından, geride bıraktığı mal varlığı sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçının İstanbul'un farklı ilçelerinde değerli gayrimenkulleri bulunuyordu.

Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler ile bankada yüksek miktarda nakit para, bir otomobil ve bir cipin Abacı'nın mal varlığı arasında olduğu ileri sürülüyor. Bazı kaynaklarda geçen "1,2 milyar doları aşan servet" iddiası ise herhangi bir resmi doğrulamaya dayanmıyor.

Sanatçının mirasına ilişkin merak edilen bir diğer konu da kime kalacağı oldu. İddialara göre Muazzez Abacı'nın tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak gündeme geliyor. Konuya ilişkin aileden veya resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

