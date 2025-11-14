Haber Merkezi Giriş Tarihi: Muazzez Abacı’nın dev serveti ortaya çıktı! Her şey ona kaldı
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 78. yaş gününde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının geride bıraktığı Tuzla’daki villa, Kuzguncuk ve Şişli’deki daireleri, bankadaki yüksek meblağlar ve değerli araçları ile dev bir servete sahip olduğu iddia ediliyor. Mirasın yasal tek sahibi ise Abacı'nın tek çocuğu Saba oldu. Peki Abacı'nın kızı Saba kimdir, ne iş yapıyor? İşte cevabı...