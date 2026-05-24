MİT Başkanı Kalın tüm dünyaya ilan etti: Ülkeler artık bizden bunu istemeye başladı
MİT Başkanı Kalın tüm dünyaya ilan etti: Ülkeler artık bizden bunu istemeye başladı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi'nde kursiyer subaylara verdiği konferansta, Türkiye'nin artık küresel krizlerde kapısı çalınan ve tarihin akışına yön veren aktif bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara 22 Mayıs'ta "Hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi" konulu bir konferans verdi. MSÜ'nün sadece bir eğitim kurumu değil, millet iradesinin, milli bilincin ve kahramanlığın üretildiği bir kale olduğunu vurgulayan Kalın, "Ecdadın bıraktığı kutsal emaneti, vatan için her an her yerde şiarıyla" hep birlikte daha ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Kalın, dünyada savaş ve çatışmaların ardı ardına yaşandığı bir dönemde belirsizlik ve öngörülmezliğin küresel sistem üzerinde oluşturduğu baskıya işaret etti. Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Kalın, 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın, bölgesel bir güvenlik meselesinden çıkıp küresel enerji ve ekonomi krizine evrildiğine dikkati çekti. İran ve ABD'nin çifte ablukası altındaki Hürmüz Boğazı'nın, müzakerelere devam edilebilmesi açısından bir düğüm noktası haline geldiğinin altını çizen Kalın, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Gazze Barış Anlaşması süreçlerinde Türkiye'nin aldığı role değindi.

"Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var." ifadesini kullanan Kalın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz." Bölgede yaşanan krizlerin farkında olarak bunlardan ders çıkarıldığını vurgulayan Kalın, bunları aşabilecek yetenek setlerini her gün geliştirdiklerini, devletin güvenlik doktrinini sadece sınırları korumaya değil, bölgede dengeyi tesis etmek, krizleri kaynağında bertaraf etmek ve uluslararası arenada aklıselim bir duruşla sorunları çözmek üzerine kurduklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da değinen Kalın, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile eş zamanlı olarak mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizdi. MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle aştık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çeken Kalın, Suriye'deki yeni konjonktürün, Türkiye ve bölge açısından tehdit oluşturacak terör ve suç yapılanmalarına yönelik ön alıcı hamlelerde bulunulmasına olanak sağlayacağını da ifade etti. Güçlü teknik kapasite ile savunma ve taarruz yetenekleri artırılarak Türkiye'nin krizlere daha dirençli hale geldiğini anlatan Kalın, teşkilatın da terörle mücadeleden espiyonaja, istihbarata karşı koymadan siber güvenliğe kadar geniş yelpazedeki faaliyetlerinde insan istihbaratı kadar teknik istihbarat kapasitesini her gün yeni adımlarla geliştirdiğini vurguladı.

Onun icinmi 1,060 milyar dolar hibe edip alt ust yapisini yaptiginiz ulkeCIK bile vize vermiyor

50 000guvenlik gorevlimizi sehit eden serefsiz, ulkemizde turist gibi dolastirilan pkk lilar ile imralidaki sarayinda ulkemiz icin plan tazeliyor,,,sayisiz sehit verdigimiz suriyede en onemli gorevlere pkkkilar getiriliyor,,,, sahi kalin, sen fettullahin darbesini cumhurbaskanina amcasinin verdigi zaman,,, uykudaki kurumun baskanisin ve son cok onemli gelismeler gosteriyorki uykun coook daha derinlesmis ,,, cunku turkiye genel valisi barrackin futursuzlugida,, sizin derin uykunuzun en buyuk sonuclarindan bence.

Hangi küresel sorunu çözdük

Dostum Trump ne derse onu yapıyoruz..
