MİT Başkanı Kalın tüm dünyaya ilan etti: Ülkeler artık bizden bunu istemeye başladı

"Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var." ifadesini kullanan Kalın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz." Bölgede yaşanan krizlerin farkında olarak bunlardan ders çıkarıldığını vurgulayan Kalın, bunları aşabilecek yetenek setlerini her gün geliştirdiklerini, devletin güvenlik doktrinini sadece sınırları korumaya değil, bölgede dengeyi tesis etmek, krizleri kaynağında bertaraf etmek ve uluslararası arenada aklıselim bir duruşla sorunları çözmek üzerine kurduklarını belirtti.