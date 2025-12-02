Haber Merkezi Giriş Tarihi: Mimar Sinan’ın 443 yıllık eseri çürüyor! Haliç'e karşı utanç tablosu
Mimar Sinan’ın Haliç kıyısında 1582’de inşa ettiği, Havuzlu Hamam olarak da bilinen 443 yıllık Ayakapı Hamamı, özel mülkiyet olması ve kamulaştırma girişimlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle kaderine terk edildi. Kubbesinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğü, bugünlerde oto bakım ve kereste deposu olarak kullanılan tarihi hamam, tam 16 yıldır 5. kez satışa çıkarıldı. İstanbul'un 100 özgün Mimar Sinan eserinden biri olan yapı, bakımsızlıktan çürüme tehlikesiyle karşı karşıya.