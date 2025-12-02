Mimar Sinan’ın 443 yıllık eseri çürüyor! Haliç'e karşı utanç tablosu

Tüm zamanların en iyi mimarı olarak anılan Mimar Sinan'ın Balat'ta inşa ettiği Havuzlu hamam olarak da bilinen 443 yıllık Ayakapı Hamamı, bakımsızlıktan çürüyor. Kubbesinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğü tarihi hamam bugünlerde oto bakım ve kereste deposu olarak kullanılıyor. Özel mülkiyet olan hamam 16 yıldır 5'üncü kez satışta. İlk olarak 2009 yılında satışa çıkan tarihi hamamın satışı yıllardır tartışılıyor. Kamulaştırma girişimleri de mülk sahibi ailenin davası ile sonuçsuz kalınca Sinan'ın tarihi eseri Haliç'e karşı çürüyor.