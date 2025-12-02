  • İSTANBUL
Kültür Sanat
Mimar Sinan’ın 443 yıllık eseri çürüyor! Haliç'e karşı utanç tablosu

Mimar Sinan’ın 443 yıllık eseri çürüyor! Haliç'e karşı utanç tablosu

Mimar Sinan’ın Haliç kıyısında 1582’de inşa ettiği, Havuzlu Hamam olarak da bilinen 443 yıllık Ayakapı Hamamı, özel mülkiyet olması ve kamulaştırma girişimlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle kaderine terk edildi. Kubbesinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğü, bugünlerde oto bakım ve kereste deposu olarak kullanılan tarihi hamam, tam 16 yıldır 5. kez satışa çıkarıldı. İstanbul'un 100 özgün Mimar Sinan eserinden biri olan yapı, bakımsızlıktan çürüme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihin en büyük mimarlarından Mimar Sinan’ın İstanbul’a armağan ettiği yüzlerce eserden biri olan Ayakapı Hamamı, Haliç’in kıyısında hüzünlü bir manzarayla dikkat çekiyor. Nurbanu Sultan tarafından Atik Valide Sultan Külliyesi'ne gelir getirmesi amacıyla 1582 yılında inşa ettirilen 443 yıllık bu önemli eser, bugünlerde özel mülkiyet tartışmaları ve bakımsızlık yüzünden harabeye dönmüş durumda.

Tüm zamanların en iyi mimarı olarak anılan Mimar Sinan'ın Balat'ta inşa ettiği Havuzlu hamam olarak da bilinen 443 yıllık Ayakapı Hamamı, bakımsızlıktan çürüyor. Kubbesinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğü tarihi hamam bugünlerde oto bakım ve kereste deposu olarak kullanılıyor. Özel mülkiyet olan hamam 16 yıldır 5'üncü kez satışta. İlk olarak 2009 yılında satışa çıkan tarihi hamamın satışı yıllardır tartışılıyor. Kamulaştırma girişimleri de mülk sahibi ailenin davası ile sonuçsuz kalınca Sinan'ın tarihi eseri Haliç'e karşı çürüyor.

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki 100 özgün eserinden biri olan 443 yıllık Ayakapı Hamamı, 16 yıldır satışta. Haliç kıyısında Fener ile Cibali arasında yer alan, halk arasında ise "Cibali Hamamı" olarak da bilinen yapı, II. Selim'in hanımı III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından, Üsküdar'da bulunan Atik Valide Sultan Külliyesi'ne gelir getirmek üzere 1582'de Mimar Sinan'a yaptırıldı.

Kayseri Ağırnas'ta doğan (1490), 1588 yılında İstanbul'da ölen Mimar Sinan'ın, dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eseri bulunuyor. Bu eserlerden 58'i özgünlüğünü koruyan 100'ü İstanbul'da. İşte onlardan biri de Valide Sultan (Ayakapı) Hamamı. 1582 yılında Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan hamam havuzlu olarak tasarlanmıştı.

BİRKAÇ HAVUZLU HAMAMDAN BİRİ Evliya Çelebi tarafından da anılan hamam benzerlerinin pek çoğu gibi sonraları özel mülkiyete geçmiş. Ardından uzun yıllar kereste deposu olarak kullanılmış.

Yine kerestecilikle uğraşan Yıldırım ailesi hamamı 1972 yılında satın almış. Tarihi hamama 1982 yılında asma kat inşa edilmiş.

Bölgedeki keresteciler 1997 yılında İkitelli Keresteciler Sitesi'ne taşınınca Sinan'ın tarihi eseri 415 yıl sonra atıl kalmış. Cibali Ayakapı, diğer bilinen adıyla Havuzlu Hamam o tarihten günümüze 22 yıldır kaderine terk edilmiş durumda tam 5 kez satışa çıktı.

İki yıl önce de Fatih Belediyesinin kamulaştırma çalışmasının bedelinin düşük bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Benzer yerleri olan Yahudi cemaatinden önemli bir tacirin de hamamı satın almak istediğini aktarıldı. Yaptıkları hesaba göre 1950'li yıllarda yapı için ödenen ücretin bugün talep ettiklerinin 2 katı olduğu belirtildi.

