Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor... İşte kira sözleşmelerinde doğru bilinen yanlışlar

Emlak piyasasında artan fiyatlar, kiracı ve ev sahipleri arasında gerginliklere yol açmaya devam ediyor. Ev sahiplerinin kiracılardan maaş bordrosu, kredi notu gibi kriterler istemesi de ayrıca tepkilere neden oldu. Uzmanlar ise bu taleplerin hukuki olmadığını belirtti. Kira sözleşmeleri çerçevesinde ev sahibi ve kiracıların haklarının neler olduğunu aktaran Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmelerinde doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.