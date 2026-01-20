  • İSTANBUL
Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: İşte MTV'ye taksit yapan bankalar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: İşte MTV'ye taksit yapan bankalar!

Milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk ödemesinin 2 Şubat 2026'ya kadar yapılması gerekiyor.

#1


Yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.

#2


HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

#3


ENPARA BANK: 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

#4


TEB BONUS: 250 bin liraya kadar 4 taksit

#5


ZİRAAT BANKKART: 4 taksit

#6


HALKBANK PARAF KART: 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

#7


ALBARAKA: 3 taksit

#8


DENİZBANK BONUS: 500 bin liraya kadar 3 taksit

#9


GARANTİ BBVA: ​Bonus 3 taksit

#10


MAXİMUM KART 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

#11


KUVEYT TÜRK SAĞLAMKART 50 bin liraya kadar 3 taksit

#12


VAKIFBANK WORLDCARD 500 bin liraya kadar 3 taksit

#13


TÜRKİYE FİNANS HAPPY KART 250 bin liraya kadar 3 taksit/ kaynak: haber7


