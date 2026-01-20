Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: İşte MTV'ye taksit yapan bankalar!
Milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk ödemesinin 2 Şubat 2026'ya kadar yapılması gerekiyor.
Yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.
HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?
ENPARA BANK: 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit
TEB BONUS: 250 bin liraya kadar 4 taksit
ZİRAAT BANKKART: 4 taksit
HALKBANK PARAF KART: 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
ALBARAKA: 3 taksit
DENİZBANK BONUS: 500 bin liraya kadar 3 taksit
GARANTİ BBVA: Bonus 3 taksit
MAXİMUM KART 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
KUVEYT TÜRK SAĞLAMKART 50 bin liraya kadar 3 taksit
VAKIFBANK WORLDCARD 500 bin liraya kadar 3 taksit
TÜRKİYE FİNANS HAPPY KART 250 bin liraya kadar 3 taksit/ kaynak: haber7
