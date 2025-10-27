Milli Hücumbot Projesi! Türkiye için önemli adım: İlk blok kızağa alındı... Mavi Vatan’daki gücümüz artıyor

Proje kapsamında, SSB ile STM arasında ilk hücumbotun inşasına yönelik sözleşme 9 Eylül 2024 tarihinde imzalandı. İnşa süreci 2025 yılında başladı ve 8 Temmuz 2025'te ilk sac kesimi gerçekleştirildi. STM, Türkiye’nin Milli Hücumbot modelini ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıttı. Milli Hücumbot, suüstü harbi görevlerinde uzun menzilli güdümlü mermilerle taarruz yapabilecek, fırkateyn ve helikopterlerle koordineli operasyon icra edebilecek. Gemi, yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle donatılırken, sığ sularda görev icra etme ve düşük radar iziyle görünmezlik avantajı sağlayacak. Mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla inşa edilecek. Milli Hücumbot, 68 metre tam boya ve 9,3 metre azami ene sahip, yaklaşık 700 ton deplasmana ulaşabiliyor. Azami hızı 39+ knot olan Milli Hücumbot'un intikal hızı ise 20 knot seviyesine çıkabiliyor. Seyir menzili asgari 800 deniz mili olarak planlanan gemide 36 personel için yaşam alanı bulunuyor. TEKNİK ÖZELLİKLERİ Gemi, 76 mm baş top, satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, yakın hava savunma sistemi, uzaktan kumandalı stabilize makineli silah sistemleri, chaff/dekoy sistemleri, savaş yönetim sistemi, 3B arama radarı, elektronik harp sistemi ve kızılötesi arama takip sistemiyle donatılacak. Ana tahrik sistemi dört dizel motor ve yönlendirilebilir su jetlerinden oluşacak