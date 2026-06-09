MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor! Görünen manzara açık ve net: Bu işin iyice çivisi çıktı
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çanakkale kahramanları diğeri Köroğlu ayvazları.
Ortadoğu'da kazan kaynamakta bölgemizin kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Yakın coğrafyada harlanan Ateş yalnızca düştüğü yeri değil sınırları aşan gökleri karartan denizleri kabartan tehlikeli yangına dönüşmüştür.
Görünen manzara açık ve nettir. Yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralanmaktadır. İnsanlık, küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış petrol ve toprak rant siyaseti arasında imtihana mahkum edilmiştir. Mesele Tahran'ın meselesi değil. Yarım kalmış emperyal bir hesap var. "
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