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#1
Foto - MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor! Görünen manzara açık ve net: Bu işin iyice çivisi çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

#2
Foto - MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor! Görünen manzara açık ve net: Bu işin iyice çivisi çıktı

"Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çanakkale kahramanları diğeri Köroğlu ayvazları.

#3
Foto - MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor! Görünen manzara açık ve net: Bu işin iyice çivisi çıktı

Ortadoğu'da kazan kaynamakta bölgemizin kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Yakın coğrafyada harlanan Ateş yalnızca düştüğü yeri değil sınırları aşan gökleri karartan denizleri kabartan tehlikeli yangına dönüşmüştür.

#4
Foto - MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor! Görünen manzara açık ve net: Bu işin iyice çivisi çıktı

Görünen manzara açık ve nettir. Yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralanmaktadır. İnsanlık, küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış petrol ve toprak rant siyaseti arasında imtihana mahkum edilmiştir. Mesele Tahran'ın meselesi değil. Yarım kalmış emperyal bir hesap var. "

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