Meyve suyu bile sakın almayın! Çilek yasak çıktı: Zararı varmış! Haberi gören kulaklarına inanamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meyve suyu bile sakın almayın! Çilek yasak çıktı: Zararı varmış! Haberi gören kulaklarına inanamıyor

Manav tezgahlarının bahar aylarında en gözde meyvelerinden biri belirli kişiler için faydalı değil zararlı çıktı. Uzmanlara göre bazı hastalıkları bulunan kişilerde çilek tüketimi alerjik reaksiyonlara yol açıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Güneşin yoğun hissedildiği saatlerde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve vücudun susuz bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, uzmanlar bazı içeceklerin sıvı dengesini korumada sudan daha uzun süre etkili olabileceğini ifade ediyor. İngiliz basınından Metro'ya konuşan Dr. Natasha Fernando'ya göre Fernando ayrıca karpuz, salatalık, hindistan cevizi suyu ve seyreltilmiş taze meyve sularının da sıcak havalarda serinlemeye ve sıvı dengesini korumaya yardımcı olabileceğini belirtti. Ancak çilek suyu için uzmanlar uyarıyor.

Çilek herkes için masum olmayabilir! Uzmanlara göre bazı hastalıkları bulunan kişilerde çilek tüketimi alerjik reaksiyonlardan sindirim sorunlarına kadar ciddi etkilere yol açabiliyor. Peki kimler çilek yememeli, çilek alerjisi neden olur? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Çilek herkes için masum olmayabilir! Uzmanlara göre bazı hastalıkları bulunan kişilerde çilek tüketimi alerjik reaksiyonlardan sindirim sorunlarına kadar ciddi etkilere yol açabiliyor. Peki kimler çilek yememeli, çilek alerjisi neden olur? İşte dikkat edilmesi gerekenler… Çileğin içerdiği doğal bileşenler bazı bireylerde kaşıntı, kızarıklık, mide rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi belirtileri tetikleyebiliyor. Uzmanlar, özellikle belirli hastalıkları bulunan kişilerin kontrollü tüketim yapması gerektiği konusunda uyarıyor.

Manav tezgahlarının bahar aylarında en gözde meyvelerinden biri belirli kişiler için faydalı değil zararlı çıktı. Çilek alerjisi genellikle bağışıklık sisteminin çilekte bulunan bazı proteinleri zararlı olarak algılaması sonucu ortaya çıkıyor. Vücut bu maddelere karşı histamin salgılarken çeşitli alerjik belirtiler oluşabiliyor. Bazı kişilerde hafif belirtiler görülürken, hassas bünyelerde daha ciddi reaksiyonlar yaşanabiliyor.

Çilek alerjisinin belirtileri neler? Çilek tüketimi sonrası ortaya çıkabilecek belirtiler şunlar olabiliyor: Dudak ve ağız çevresinde kaşıntı. Dil şişmesi Deride kızarıklık ve döküntü. Kurdeşen Burun akıntısı. Göz yaşarması. Mide bulantısı. Karın ağrısı. Nefes darlığı. Uzmanlar, özellikle nefes alma güçlüğü gibi ciddi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Hangi hastalığı olan kişiler çilek yememeli? Polen alerjisi bulunan kişilerde çilek çapraz reaksiyona neden olabiliyor. Özellikle bahar aylarında alerjik bünyeye sahip kişilerde çilek tüketimi ağız içi kaşıntısı ve boğaz tahrişi oluşturabiliyor. Çilek, histamin salınımını artırabilen meyveler arasında gösteriliyor. Histamin intoleransı olan kişilerde baş ağrısı, kızarıklık ve sindirim sorunları görülebiliyor. Bazı astım hastalarında alerjik reaksiyonlar solunum yollarını etkileyebiliyor. Uzmanlar, alerji geçmişi olan astım hastalarının çilek tüketiminde dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Cilt hassasiyeti bulunan kişilerde çilek tüketimi sonrası kaşıntı ve cilt tahrişi artabiliyor. Özellikle çocuklarda egzama şikayetlerini tetikleyebildiği belirtiliyor. Hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde aşırı çilek tüketimi şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığına yol açabiliyor. Çilek oksalat içeren meyveler arasında yer alıyor. Uzmanlar, oksalat hassasiyeti veya böbrek taşı geçmişi bulunan kişilerin aşırı tüketimden kaçınmasını öneriyor. Çilek tüketirken nelere dikkat edilmeli? İyi yıkanmalı Çilek yüzeyi pestisit kalıntılarını tutmaya yatkın olduğu için bol suyla dikkatlice temizlenmesi gerekiyor. Fazla miktarda tüketim bazı kişilerde mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. İlk kez tüketen çocuklarda dikkatli olunmalı Uzmanlar, küçük çocuklarda alerji riskine karşı çileğin kontrollü şekilde verilmesini öneriyor. Organik ürün tercih edilebilir. Kimyasal kalıntı riskini azaltmak isteyenler organik çilek tercih edebiliyor. Uzmanlar, herhangi bir sağlık engeli bulunmayan kişiler için çileğin güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirtiyor. İçeriğinde bulunan C vitamini, lif ve doğal bileşenler sayesinde bağışıklık sistemine destek sağlayabiliyor. Ayrıca çileğin: Cilt sağlığını desteklediği Tokluk hissi oluşturduğu Sindirime katkı sağladığı Düşük kalorili yapısıyla diyetlerde tercih edildiği ifade ediliyor. ankaramasasi'nın aktardığı habere göre, Uzmanlar kontrollü tüketim öneriyor. Beslenme uzmanları, çileğin tamamen zararlı bir meyve olmadığını ancak bazı hassas bünyelerde dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle alerji geçmişi bulunan kişilerin belirtileri takip etmesi ve gerekirse uzman görüşü alması öneriliyor. öte yandan Yaklaşık 20 yıl önce tütüne alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan ve bugün ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen tescilli Sason çileği, bu yıl üreticisini sevindirmek yerine endişelendirdi.

