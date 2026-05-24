Meyve suyu bile sakın almayın! Çilek yasak çıktı: Zararı varmış! Haberi gören kulaklarına inanamıyor

Çilek alerjisinin belirtileri neler? Çilek tüketimi sonrası ortaya çıkabilecek belirtiler şunlar olabiliyor: Dudak ve ağız çevresinde kaşıntı. Dil şişmesi Deride kızarıklık ve döküntü. Kurdeşen Burun akıntısı. Göz yaşarması. Mide bulantısı. Karın ağrısı. Nefes darlığı. Uzmanlar, özellikle nefes alma güçlüğü gibi ciddi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Hangi hastalığı olan kişiler çilek yememeli? Polen alerjisi bulunan kişilerde çilek çapraz reaksiyona neden olabiliyor. Özellikle bahar aylarında alerjik bünyeye sahip kişilerde çilek tüketimi ağız içi kaşıntısı ve boğaz tahrişi oluşturabiliyor. Çilek, histamin salınımını artırabilen meyveler arasında gösteriliyor. Histamin intoleransı olan kişilerde baş ağrısı, kızarıklık ve sindirim sorunları görülebiliyor. Bazı astım hastalarında alerjik reaksiyonlar solunum yollarını etkileyebiliyor. Uzmanlar, alerji geçmişi olan astım hastalarının çilek tüketiminde dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Cilt hassasiyeti bulunan kişilerde çilek tüketimi sonrası kaşıntı ve cilt tahrişi artabiliyor. Özellikle çocuklarda egzama şikayetlerini tetikleyebildiği belirtiliyor. Hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde aşırı çilek tüketimi şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığına yol açabiliyor. Çilek oksalat içeren meyveler arasında yer alıyor. Uzmanlar, oksalat hassasiyeti veya böbrek taşı geçmişi bulunan kişilerin aşırı tüketimden kaçınmasını öneriyor. Çilek tüketirken nelere dikkat edilmeli? İyi yıkanmalı Çilek yüzeyi pestisit kalıntılarını tutmaya yatkın olduğu için bol suyla dikkatlice temizlenmesi gerekiyor. Fazla miktarda tüketim bazı kişilerde mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. İlk kez tüketen çocuklarda dikkatli olunmalı Uzmanlar, küçük çocuklarda alerji riskine karşı çileğin kontrollü şekilde verilmesini öneriyor. Organik ürün tercih edilebilir. Kimyasal kalıntı riskini azaltmak isteyenler organik çilek tercih edebiliyor. Uzmanlar, herhangi bir sağlık engeli bulunmayan kişiler için çileğin güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirtiyor. İçeriğinde bulunan C vitamini, lif ve doğal bileşenler sayesinde bağışıklık sistemine destek sağlayabiliyor. Ayrıca çileğin: Cilt sağlığını desteklediği Tokluk hissi oluşturduğu Sindirime katkı sağladığı Düşük kalorili yapısıyla diyetlerde tercih edildiği ifade ediliyor. Uzmanlar kontrollü tüketim öneriyor. Beslenme uzmanları, çileğin tamamen zararlı bir meyve olmadığını ancak bazı hassas bünyelerde dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle alerji geçmişi bulunan kişilerin belirtileri takip etmesi ve gerekirse uzman görüşü alması öneriliyor.