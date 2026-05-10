35 metre yüksekten düştü Balık sevdası falezlerden uçurdu Meteoroloji duyurdu: Türkiye'ye büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı Araştırmada korkudan sonuçlar! Onbinlece bitkide büyük tehlike kapıda Antik çağda üzüm ve incire sıkı kurallar! 2 bin 200 yıllık yazıt tarımın şifresini çözdü Turizmin yeni gözdesi oldu 6 kilometrelik Arapapıştı Kanyonu büyülüyor Kahramanmaraş'ta anneler günü buruk geçiyor: O benim meleğimdi!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Meteoroloji duyurdu: Türkiye'ye büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji duyurdu: Türkiye'ye büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yeni haftada Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yeni haftada AKOM'dan yapılan açıklamada, yağış ve fırtına bekleniyor...

AKOM, İstanbul için yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kent genelinde hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

TRT’de yer alan habere göre, gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede kuvvetli şekilde görülebileceği belirtiliyor. Haftanın ilk günlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Ege ile Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarında kısa süreli düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Meteoroloji verilerine göre yağışlı sistemin en güçlü etkisini perşembe ve cuma günü göstermesi bekleniyor. Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına görülebileceği ifade edildi. Yetkililer özellikle ani bastıran yağışların kısa sürede su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, hafta ortasında etkisini artıracak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sıcaklıkların ise 23-25 derece aralığında seyrederek yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor. Haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek. Perşembe günü ise yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi istendi. Tahminlere göre yağışlı sistem hafta sonuna doğru batı bölgelerden çekilmeye başlayacak. Ancak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. AKOM’un değerlendirmesine göre, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilecek. Bugün kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19, gece ise 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Raporda, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 12 derece olduğu ifade edilirken, gün içerisinde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşebileceği aktarıldı. Haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 25 dereceyle salı günü ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 13 dereceyle cuma günü yaşanacağı tahmin edildi.

