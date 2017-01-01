Meşhur olmadan önce öğretmen olan ünlü simalar

Birçoğumuzun tanıdığı ünlü isimlerin bazılarının mesleği bir zamanlar öğretmenlikti. İşte Şener Şen'den Barack Obama'ya, Şenol Güneş'ten, Hugh Jackman'a önceki meslekleri öğretmenlik olan ünlüler...
Billy CrystalÜnlü komedyen Billy Crystal sinema hayatından önce öğretmenlik yapıyordu.
Dan BrownBaşarılı yazar Dan Brown kitaplarıyla dünyada tozu dumana katmadan önce İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.
Hugh JackmanBaşarılı aktör Hugh Jackman, 1987'de İngiltere'deki Uppingham Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği görevinde bulundu.
Sylvester StalloneRocky ve Rambo filmlerinden tanıdığımız Sylvester Stallone aktör olmadan önce beden eğitimi öğretmeniydi.
Stingİngiliz müzisyen, ünlü olmadan önce bir manastırda İngilizce, müzik ve futbol öğretmenliği yapıyordu.
Şener ŞenŞener Şen oyuncu olmadan önce Muş'ta sınıf öğretmeniydi.
Hakkı BulutAnadolu'nun çeşitli köylerinde öğretmenlik yapan Hakkı Bulut Adana Öğretmen Okulu mezunudur.
Barack ObamaEski Amerikan Başkanı Barack Obama, Chicago Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı.
Stephen KingKorku edebiyatı türünde, yaşarken efsaneleşen Stephen King, Salem's Lot kitabını yazdığı sırada gündüzleri öğretmenlik görevini icra ediyordu.
Şenol GüneşKaradeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren Şenol Güneş, kısa bir süre köy okulunda öğretmenlik yaptı. Şu an Beşiktaş Teknik Direktörü olan Güneş, 1978-1983 yıllarında Trabzon Merkez Karakaya Ortaokulu'nda da öğretmenlik yaptı.