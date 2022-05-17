  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Mersin'de mağara duvarında bulundu! Tarihe ışık tutacak

2022-05-17 12:04:13
Mersin'de mağara duvarında bulundu! Tarihe ışık tutacak

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Vadisi yamacındaki mağaranın duvarında bulunan insan ve hayvan figürlerine ilişkin yüzey araştırması gerçekleştirildi.

#1
Foto - İlçede hayvancılık yapan Osman Erdoğan'ın, 3 yıl önce kaybolan keçisini ararken Arslanlı Mahallesi Alata Vadisi yamacındaki mağara duvarında fark ettiği figürler için inceleme gezisi düzenlendi.

İlçede hayvancılık yapan Osman Erdoğan'ın, 3 yıl önce kaybolan keçisini ararken Arslanlı Mahallesi Alata Vadisi yamacındaki mağara duvarında fark ettiği figürler için inceleme gezisi düzenlendi.

#2
Foto - Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Dil Kurumu (TDK) Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ile emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı Ahmet Refik Erdem'in yer aldığı ekip, mağara ve çevresinde yüzey araştırması yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Dil Kurumu (TDK) Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ile emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı Ahmet Refik Erdem'in yer aldığı ekip, mağara ve çevresinde yüzey araştırması yaptı.

#3
Foto - Alyılmaz, gazetecilere, insan, dağ keçisi ve ayı figürlerinin kök boyasıyla çizildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Alyılmaz, gazetecilere, insan, dağ keçisi ve ayı figürlerinin kök boyasıyla çizildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

#4
Foto - Milattan öncesine ait olduğu değerlendirilen figürlerin ne zaman çizildiğinin kapsamlı bir çalışmayla ortaya çıkarılacağını aktaran Alyılmaz, şöyle konuştu:

Milattan öncesine ait olduğu değerlendirilen figürlerin ne zaman çizildiğinin kapsamlı bir çalışmayla ortaya çıkarılacağını aktaran Alyılmaz, şöyle konuştu:

#5
Foto -

"Mağara duvarına çizilen insan ve hayvan figürlerini belgeledik. Buranın bir kültürel envanter olduğunu ve muhakkak surette korunması gerektiğini düşünüyoruz. Burada boyayla yapılmış kaya üstü tasvirler görüyoruz. Güneş başlı insanlar, kamlar ve şamanları temsilen figürler görüyoruz. Bunlar o dönemin halk önderleri, yaşadıkları toplumun bilgeleriydi. Doğa ile insanın birlikte yaşadıklarına, doğaya gösterilen saygının bir göstergesi olarak ritüel değerleri olan bazı hayvanların resmedildiğini görüyoruz. Asaleti, cesareti, kararlılığı sembolize eden tekeleri, yani dağ keçilerini görüyoruz. Buradaki ayı tasviri de çok önemli. Ayı çok akıllı bir hayvan, gücü sembolize ediyor. Bu nedenle bu resimler ve bölge iyi korunmalı."

#6
Foto - Alyılmaz, figürlerin tam tarihinin belirlenmesini önemsediklerini vurgulayarak,

Alyılmaz, figürlerin tam tarihinin belirlenmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Boya söz konusu olduğu için tarihlendirme mümkün. Milattan önce olarak tarihlendirme mümkün. Biz şu an ciddi bir şekilde yüzey araştırması yaptık. Bunların tarihlendirilmesi çok daha profesyonelce çalışma gerektiriyor." dedi. - "Bu eserler çok nadide ve epigrafik belgedir" Araştırmacı Erdem de önemli bir eserin tesadüfen bulunduğunu anımsatarak şunları kaydetti: "Bu eserler çok nadide ve epigrafik belgedir. Bu tür eserler bulundukları yerin tapu senetleridir. Bunlar insanlık tarihinin en eski yazılı belgeleridir. Buranın bulunması tesadüf olmuş. Bölgede otlayan keçinin mağara önüne düşmesi sonucu tesadüfen bulunmuş. Resimleri bulan çoban Osman Erdoğan kardeşimiz konuyu bize getirdi, biz de bu yönde önemli çalışmaları bulunan hocamıza haber verdik ve birlikte yüzey araştırması yaptık." Bölgeye yürüyüş etkinliği düzenleyen bir grup da figürleri inceleyerek fotoğraf çekti.

Erdem Baş ABD'deki asgari ücrete bir çırpıda %100 zam yaptı!
Ekonomi

Erdem Baş ABD'deki asgari ücrete bir çırpıda %100 zam yaptı!

Ülkesini terk ederek ABD'ye yerleştiğini açıklayınca tepkileri üzerine çeken oyuncu Erdem Baş, Amerika'da ayağının tozu ile çektiği ilk vide..
Türkiye'nin net tavrı sonrası ABD'den yeni açıklama
Gündem

Türkiye'nin net tavrı sonrası ABD'den yeni açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Finland..
Resmen duyurdular: Petrol stokumuz bitti
Dünya

Resmen duyurdular: Petrol stokumuz bitti

Ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, "Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör yuvası' demişti! İsveç'ten skandal PKK hamlesi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör yuvası' demişti! İsveç'ten skandal PKK hamlesi

Türkiye tarafından terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sebebiyle eleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'terör yuvası' olarak nitelendir..
Arkasından çevrilen ahlaksızlığı öğrendi, kurşun yağdırdı!
Yaşam

Arkasından çevrilen ahlaksızlığı öğrendi, kurşun yağdırdı!

Eşi ile kardeşinin kaçtığını iddia eden 30 yaşındaki Müslüm B., Tokat otogarından Antalya'ya gitmek üzereyken yakaladığı ikiliye kurşun yağd..
Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?
Siyaset

Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?

AK Parti hükümetinin Atatürk Havalimanı ile ilgili millet bahçesi projesini hedef alan CHP'liler eylem duyurusu yaparken CHP Genel Başkanı K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay