Mersin'de mağara duvarında bulundu! Tarihe ışık tutacak

"Mağara duvarına çizilen insan ve hayvan figürlerini belgeledik. Buranın bir kültürel envanter olduğunu ve muhakkak surette korunması gerektiğini düşünüyoruz. Burada boyayla yapılmış kaya üstü tasvirler görüyoruz. Güneş başlı insanlar, kamlar ve şamanları temsilen figürler görüyoruz. Bunlar o dönemin halk önderleri, yaşadıkları toplumun bilgeleriydi. Doğa ile insanın birlikte yaşadıklarına, doğaya gösterilen saygının bir göstergesi olarak ritüel değerleri olan bazı hayvanların resmedildiğini görüyoruz. Asaleti, cesareti, kararlılığı sembolize eden tekeleri, yani dağ keçilerini görüyoruz. Buradaki ayı tasviri de çok önemli. Ayı çok akıllı bir hayvan, gücü sembolize ediyor. Bu nedenle bu resimler ve bölge iyi korunmalı."