Mersin'de mağara duvarında bulundu! Tarihe ışık tutacak

Alyılmaz, figürlerin tam tarihinin belirlenmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Boya söz konusu olduğu için tarihlendirme mümkün. Milattan önce olarak tarihlendirme mümkün. Biz şu an ciddi bir şekilde yüzey araştırması yaptık. Bunların tarihlendirilmesi çok daha profesyonelce çalışma gerektiriyor." dedi. - "Bu eserler çok nadide ve epigrafik belgedir" Araştırmacı Erdem de önemli bir eserin tesadüfen bulunduğunu anımsatarak şunları kaydetti: "Bu eserler çok nadide ve epigrafik belgedir. Bu tür eserler bulundukları yerin tapu senetleridir. Bunlar insanlık tarihinin en eski yazılı belgeleridir. Buranın bulunması tesadüf olmuş. Bölgede otlayan keçinin mağara önüne düşmesi sonucu tesadüfen bulunmuş. Resimleri bulan çoban Osman Erdoğan kardeşimiz konuyu bize getirdi, biz de bu yönde önemli çalışmaları bulunan hocamıza haber verdik ve birlikte yüzey araştırması yaptık." Bölgeye yürüyüş etkinliği düzenleyen bir grup da figürleri inceleyerek fotoğraf çekti.