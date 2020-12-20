Merkez Bankası açıkladı: Burada konut sahibi olanlar yaşadı...

İSTANBUL’DAN BİLE GÖÇ ALIYOR Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgünİstanbullular başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinden Antalya’ya göç yaşandığını belirterek, "Pandeminin de etkisiyle bölgemize göçler arttı, tanınmış beldeler çok ciddi göç almaya başladı. Antalya’mızın güneşi bol, havası sıcak, diğer bölgelere göre gelişmişliği bir kademe fazla, bu tür nedenlerle çok fazla göç alıyoruz. Pandemi nedeniyle yazlıklarda yaşama eğilimi de arttı. Yaklaşık 10 ay güneş alan bir şehiriz, doğal ve kültürel zenginliklerimiz çok fazla. Aralık ayında bile denize girebiliyoruz" dedi. Antalya’nın yurt dışından da ciddi yatırımcı çeken ve tercih edilen bir şehir olduğunu dile getiren Özgün, "Bu da fiyatların artışında önemli bir etken, birçok turist tatile geldikten sonra ülkesine geri dönmek istemiyor veya yaşamının geri kalan kısmında yılın belirli dönemlerinde Antalya’da yaşamak, burada bir yaşam kurmak istiyor. Buna bağlı talepler de fiyatların artışına neden oluyor. Kasım sonu verilerine göre, uçuşların kapalı olduğu sürecin ardından eylül, ekim, kasım aylarında yabancılara konut satışında geçen yılın bile üzerinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.