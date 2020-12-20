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Merkez Bankası açıkladı: Burada konut sahibi olanlar yaşadı...

2020-12-20 12:22:21
Merkez Bankası açıkladı: Burada konut sahibi olanlar yaşadı...

Merkez Bankası’nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne (KFE) göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8’lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6’lık artışla Aydın-Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman-Gaziantep yer alıyor. Antalya, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış oranıyla Türkiye’de birinci oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 42’ye yakın artışın yaşandığı Antalya, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü plajları ve yılın en az 10 ayı güneşli havasıyla, özellikle de pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli göç alıyor. Antalya’da, özellikle sahil kesimleri büyük rağbet görüyor.

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Foto - ARTIŞIN SEBEBİ YOĞUN GÖÇ- Merkez Bankası’nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8’lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6’lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı. KFE verilerine göre son bir yılda yüzde 41.8’lik artışla Türkiye’de ilk sırada olan Antalya’daki rekor fiyat artışının en önemli sebeplerinden biri olarak, kentin yoğun göç almasını gösteriliyor.

ARTIŞIN SEBEBİ YOĞUN GÖÇ- Merkez Bankası’nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8’lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6’lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı. KFE verilerine göre son bir yılda yüzde 41.8’lik artışla Türkiye’de ilk sırada olan Antalya’daki rekor fiyat artışının en önemli sebeplerinden biri olarak, kentin yoğun göç almasını gösteriliyor.

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Foto - İSTANBUL’DAN BİLE GÖÇ ALIYOR Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgünİstanbullular başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinden Antalya’ya göç yaşandığını belirterek,

İSTANBUL’DAN BİLE GÖÇ ALIYOR Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgünİstanbullular başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinden Antalya’ya göç yaşandığını belirterek, "Pandeminin de etkisiyle bölgemize göçler arttı, tanınmış beldeler çok ciddi göç almaya başladı. Antalya’mızın güneşi bol, havası sıcak, diğer bölgelere göre gelişmişliği bir kademe fazla, bu tür nedenlerle çok fazla göç alıyoruz. Pandemi nedeniyle yazlıklarda yaşama eğilimi de arttı. Yaklaşık 10 ay güneş alan bir şehiriz, doğal ve kültürel zenginliklerimiz çok fazla. Aralık ayında bile denize girebiliyoruz" dedi. Antalya’nın yurt dışından da ciddi yatırımcı çeken ve tercih edilen bir şehir olduğunu dile getiren Özgün, "Bu da fiyatların artışında önemli bir etken, birçok turist tatile geldikten sonra ülkesine geri dönmek istemiyor veya yaşamının geri kalan kısmında yılın belirli dönemlerinde Antalya’da yaşamak, burada bir yaşam kurmak istiyor. Buna bağlı talepler de fiyatların artışına neden oluyor. Kasım sonu verilerine göre, uçuşların kapalı olduğu sürecin ardından eylül, ekim, kasım aylarında yabancılara konut satışında geçen yılın bile üzerinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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Foto - Antalya’da en çok tercih edilen bölgelerin Konyaaltı, Muratpaşa, Kaş gibi sahil kesim ilçeleri olduğuna dikkat çekildi.

Antalya’da en çok tercih edilen bölgelerin Konyaaltı, Muratpaşa, Kaş gibi sahil kesim ilçeleri olduğuna dikkat çekildi.

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